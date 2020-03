Da anni il pubblico scalpita per avere un nuovo album di Rihanna, il cui ultimo progetto risale al 2016 con “ANTI”. Sebbene la cantante continui a non voler anticipare nulla sulla possibile data di rilascio, ne ha rivelato nuovi dettagli nella sua nuova intervista al magazine Vogue.

Protagonista delle copertine di Maggio della versione inglese della rivista, Rihanna ha risposto ad alcune domande sul tanto e atteso R9, come è ormai noto essere definito dal pubblico rappresentando la sua nona uscita discografica.

“Non posso dire quando uscirà, ma posso affermare di starci lavorando duramente”

In riferimento all’ultima intervista nella quale annunciava la volontà di produrre un album reggae la cantante fa delle precisazioni, sembra infatti che ci saranno tracce reggae ma per questo nuovo capitolo non vuole darsi delle limitazioni.

“Non voglio che i miei album sembrino a tema, Non ci sono regole, non c’è un format prestabilito. C’è solo buona musica e se sento di volerla inserire, la inserisco. Le influenze reggae ci saranno, ma non ho voluto pormi limiti”

A 32 anni Rihanna ha già alle spalle una carriera che in pochi sono riusciti a replicare e questo l’ha aiutata a raggiungere un momento della propria vita nella quale riesce a sentirsi, sul fronte musicale, come se potesse avere pieni poteri nel decidere cosa pubblicare e creare.

“Ho fatto tutto: tutte le hit, ho provato tutti i generi. Ora mi sento completamente aperta, posso fare tutto quello che voglio”

Nonostante il pubblico attenda da anni l’uscita di nuovo materiale della cantante sembra che si dovrà avere ancora un po’ di pazienza. Riusciremo ad ascoltare R9 entro la fine del 2020? Le aspettative intanto crescono ogni giorno di più, vedremo se sarà in grado di superarle.