Demi Lovato nel video di Solo dei Clean Bandit, la canzone inno alla masturbazione

Accidenti, Demi Lovato conferisce potenzialità al video musicale di Solo.

I Clean Bandit hanno presentato in anteprima questo giovedì mattina il video ufficiale della loro collaborazione con Demi Lovato dal titolo “Solo” sul loro canale YouTube. Il video musicale mostra Demetria cantare i suoi testi e la frontman dei Clean Bandit interpreta il personaggio principale della storia del video musicale, che è una ragazza in preda a una fase brutta e violenta con il suo fidanzato. Quindi lei traccia un piano. Contatterà una ragazza asiatica per acquistare una pozione che trasformerà il suo fidanzato in un adorabile cucciolo.

C’è solo una scena hot nel video di Solo, in cui una ragazza bionda sdraiata su una sedia da spiaggia simula di masturbarsi. Si è così! Non vedevo l’ora di guardare il video musicale di “Solo”, ma i Clean Bandit e Demi hanno deciso di mantenerlo più leggero rispetto alle aspettative. Che occasione sprecata per dare a questa canzone incentrata sulla masturbazione un video musicale rivoluzionario. Poveri noi maschietti! Qui sotto il testo della canzone.

Testo di Solo con Demi Lovato e i Clean Bandit

It solo, solo, everybody

It solo, everybody

It solo, solo, everybody

Woop woop woop woop woop woop woop

[Verso 1: Demi Lovato]

I never meant to leave you hurting

I never meant to do the worst thing

Not to you (it solo, solo, everybody)

‘Cause every time I read your message

I wish I wasn’t one of your exes

Now I’m the fool (it solo, solo, everybody)

[Pre-Ritornello: Demi Lovato]

Since you’ve been gone

Been dancing on my own

There’s boys up in my zone

But they can’t turn me on

‘Cause baby you’re the only one I’m coming for

I can’t take no more, no more, no more

[Ritornello: Demi Lovato]

I wanna f-woop woop woop, but I’m broken hearted

Cr-cr-cry but I like to party

T-t-touch but I got nobody

Here on my own

I wanna f-woop woop woop, but I’m broken hearted

Cr-cr-cry since the day we parted

T-t-touch but I got nobody

So I do it solo

[Post-Ritornello: Demi Lovato]

It solo, solo, everybody

It solo, everybody

It solo, solo, everybody

I do it solo

It solo, solo, everybody

It solo, everybody

It solo, solo, everybody

I do it solo

[Verso 2: Demi Lovato]

Every single night I lose it

I can’t even hear the music without you (it solo, solo, everybody)

Ah, yeah, yeah

Try to stop myself from calling

But I really wanna know if you’re with someone new (it solo, solo, everybody)

[Pre-Ritornello: Demi Lovato]

Since you’ve been gone

I’ve been dancing on my own

There’s boys up in my zone

But they can’t turn me on

‘Cause baby you’re the only one I’m coming for

I can’t take no more, no more, no more

[Ritornello: Demi Lovato]

I wanna f-woop woop woop, but I’m broken hearted

Cr-cr-cry but I like to party

T-t-touch but I got nobody

Here on my own

I wanna f-woop woop woop, but I’m broken hearted

Cr-cr-cry since the day we parted

T-t-touch but I got nobody

So I do it solo

[Post-Ritornello: Demi Lovato]

It solo, solo, everybody

It solo, everybody

It solo, solo, everybody

I do it solo

It solo, solo, everybody

It solo, everybody

It solo, solo, everybody

I do it solo

[Ponte: Demi Lovato]

Can’t do it solo

[Ritornello: Demi Lovato]

I wanna f-woop woop woop, but I’m broken hearted

Cr-cr-cry but I like to party

T-t-touch but I got nobody

Here on my own (here on my own)

I wanna f-woop woop woop, but I’m broken hearted

Cr-cr-cry since the day we parted

T-t-touch but I got nobody

So I do it solo

[Post-Ritornello: Demi Lovato]

It solo, solo, everybody

It solo, everybody

It solo, solo, everybody

I do it solo (it solo, solo, everybody)

It solo, solo, everybody

It solo, everybody

It solo, solo, everybody

I do it solo

[Conclusione]

So I do it solo

Traduzione di Solo

Da solo, da soli, tutti quanti

Da solo, tutti quanti

Assolo, da solo, tutti

Woop woop woop woop woop woop

Non ho mai avuto intenzione di ferirti nel lasciarti

Non ho mai avuto intenzione di fare la cosa peggiore

Non a te (solo, solo, tutti)

Perché ogni volta leggo il tuo messaggio

Vorrei non essere uno dei tuoi ex

Ora sono il pazzo (solo, solo, tutti)

Da quando te ne sei andato

Ho ballato da sola

Ci sono ragazzi nella mia zona

Ma non riescono ad accendermi

Perché piccolo, sei, l’unico per cui vengo

Non ne posso più né più né più né più

Voglio sco-woop woop woop, ma ho il cuore infranto

Pia-pian-piangere, ma mi piace fare festa

T-T-Toccare ma non ho avuto nessuno

Qui da solo

Voglio sco-woop woop woop, ma ho il cuore infranto

Pia-pian-piangere dal giorno in cui ci siamo lasciati

T-T-Toccare ma non ho avuto nessuno

Qui da solo, lo faccio da solo

Assolo, da solo, tutti

Da solo, tutti

Assolo, solo, tutti

Lo faccio da sola

Assolo, sola, tutti

Da sola, tutti

Assolo, sola, tutti

Lo faccio da sola

Ogni singola notte lo perdo

Non riesco nemmeno a sentire la musica senza di te (solo, solo, tutti)

Ah, si, si

Prova a smettere di chiamare

Ma voglio davvero sapere se lo sei, con qualcuna di nuovo (solo, solo, tutti)

Da quando te ne sei andato

Ho ballato da sola

Ci sono ragazzi nella mia zona

Ma non riescono ad accendermi

Perché piccolo, sei, l’unico per cui vengo

Non ne posso più né più né più né più

Voglio sco-woop woop woop, ma ho il cuore infranto

Pia-pian-piangere, ma mi piace fare festa

T-T-Toccare ma non ho avuto nessuno

Qui da solo

Voglio sco-woop woop woop, ma ho il cuore infranto

Pia-pian-piangere dal giorno in cui ci siamo lasciati

T-T-Toccare ma non ho avuto nessuno

Qui da solo, lo faccio da solo

Assolo, da solo, tutti

Da solo, tutti

Assolo, solo, tutti

Lo faccio da sola

Assolo, sola, tutti

Da sola, tutti

Assolo, sola, tutti

Lo faccio da sola

Posso farlo da sola

Voglio sco-woop woop woop, ma ho il cuore infranto

Pia-pian-piangere, ma mi piace fare festa

T-T-Toccare ma non ho avuto nessuno

Qui da solo

Voglio sco-woop woop woop, ma ho il cuore infranto

Pia-pian-piangere dal giorno in cui ci siamo lasciati

T-T-Toccare ma non ho avuto nessuno

Qui da solo, lo faccio da solo

Assolo, da sola, tutti

Da solo, tutti

Assolo, solo, tutti

Lo faccio da sola

Assolo, sola, tutti

Da sola, tutti

Assolo, sola, tutti

Lo faccio da sola