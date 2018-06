Gorillaz: uscita nuovo album The Now Now e date del tour 2018 Sono tornati i Gorillaz con un nuovo album

Nuovi brani per i Gorillaz dopo sette anni

I Gorillaz sono tornati con l’album Humanz dopo un’assenza di sette anni, dividendo il loro pubblico in due direzioni opposte: da una parte i fan hanno apprezzato la nuova versione del gruppo e il nuovo orientamento musicale, altri invece sono rimasti delusi da questo cambiamento. E’ stato un buon lavoro, e i Gorillaz si sono trovati bene col nuovo progetto. E il prossimo sta arrivando, in uscita nel mese di giugno 2018.

Novità sul nuovo album dei Gorillaz

Ecco alcune informazioni sul nuovo progetto dei Gorillaz: secondo alcuni teaser visti all’All Points East Festival di Londra, lo scorso fine settimana, il titolo dell’album è The Now Now e la data di uscita è prevista per il 29 giugno. Il primo brano è uscito il 30 maggio.

Il teaser di The Now Now introduce il nuovo orientamento musicale del gruppo virtuale più famoso del mondo.

Damon e Jamie, i fondatori del gruppo, hanno un po’ stuzzicato i fan riguardo l’uscita dell’album, sin dalla pubblicazione di Humanz. A settembre dello scorso anno, Albarn ha detto di volere un’uscita a sorpresa per il progetto discografico successivo. Ha aggiunto in un’intervista su Q:

“Se faremo altro con i Gorillaz non vogliamo aspettare sette anni, sai, stiamo andando avanti con l’età adesso!”

Durante lo scorso progetto ci sono state collaborazioni e vari ospiti per la produzione dell’album. Pare che per il nuovo in uscita di questi collaboratori non ce ne siano, secondo quanto detto da Albarn. Parlando con Zane Lowe su Beats 1, ha anche rivelato che James Ford (Arctic Monkeys, Florence + The Machine) ha prodotto l’album.

Anticipazioni della tracklist? Dal rilascio di Humanz, il gruppo ha suonato un paio di nuovi brani dal vivo: Garage Palace, un singolo con Little Simz, e Hollywood in collaborazione con Snoop Dogg, che verranno inclusi probabilmente nell’album. Un paio di brani dal titolo Lake Zurich e Humility sono stati riconosciuti dalla piattaforma Shazam e su YouTube. A quanto pare Humility sarà il primo brano estratto dall’album, e Lake Zurick il settimo.

Gli Artwork sui Gorillaz

Gli artwork che hanno accompagnato i brani dei Gorillaz su Shazam sono stati pubblicati da Hewll sul suo profilo Instagram durante tutto l’anno, ma solo lo scorso mese si è collegato il suo lavoro al nuovo album.

Ecco l’immagine pubblicata qualche minuto fa dall’artista:

Nuovo video dei Gorillaz per Humility

Ritroviamo il mitico Jack Black nel nuovo video dei Gorillaz, pubblicato oggi sulle varie piattaforme virtuali.

Date del tour 2018 dei Gorillaz

Si! Confermato anche il tour per quest’estate. Ecco tutte le loro date del 2018: