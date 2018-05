Laura Pausini E.Sta.A.Te: testo e significato del nuovo singolo

In rotazione radiofonica a partire dal 1 giugno, arriva il nuovo singolo di Laura Pausini E.Sta.A.Te. Leggi qui il testo e il significato della canzone

Laura Pausini si prepara a scalare le hit estive con una canzone che ha tutte le carte in regola per esserlo, a partire dal titolo E.Sta.A.Te. Un gioco di parole che usa la parola estate per mandare un messaggio comunqe importante: E sta a te… sta ad ognuno di noi vivere le stagioni della nostra vita, questo il messaggio di Laura.

Quando si vuole qualcosa sta a noi prenderla, o fare di tutto per raggiungerla, con l’energia che contraddistingue quella stagione dell’anno, compresa la voglia di godersi ogni momento fino alla fine.

Queste le parole usate da Laura Pausini per raccontare il senso profondo e il significato della canzone.

Dall’8 giugno sarà disponibile anche il video della canzone che è stato diretto da Leandro Manuel Emede, a Miami. L’ambientazione ci suggerisce un video estivo spensierato e avventuroso, sulle strade e le spiagge degli USA.

E.Sta.A.Te di Laura Pausini – Testo

L’altra metà della verità

Non l’hai provata mai

Ma quello che conta e che conterà

Ora lo sentirai

Per questo viaggio non serve avere

Né scuse né perché

Fai entrare il vento nelle tue vele

Tutto verrà da sé

L’estate sei tu

È bella da vivere

C’è molto di più

Del mare davanti a te

Segui la forza della corrente

Dove ti porterà

Sentila invadere la tua mente

Come elettricità

L’estate sei tu

È bella da vivere

C’è molto di più

C’è un mare incredibile

Tocca a te cominciare inseguendo la luce

Il ghiaccio si scioglie e ti toglie la sete

Ed è già estate

Ed è già estate

La voglia di notti infinite sta a te

Stai qui

Dipende tutto da noi

Dai nostri limiti

Imprevedibile

Ed è già estate

Ed è già estate

Il ghiaccio si scioglie e ti toglie la sete

Adesso seguimi

Adesso credimi

L’estate sei tu

È bella da vivere

C’è molto di più

C’è un mare incredibile

Tocca a te cominciare inseguendo la luce

Il ghiaccio si scioglie e ti toglie la sete

Ed è già estate

Ed è già estate

Il cielo avrà notti infinite

L’estate sei tu (e sta a te)

È bella da vivere

C’è molto di più (e sta a te, e sta a te)

C’è un mare incredibile

Ed è già estate

Ed è già estate

Comincia inseguendo la luce

E sta a te