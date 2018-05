Netflix e Carlton Cuse insieme per Locke & Key

Netflix e lo scrittore di Lost uniscono le forze per adattare il fumetto horror Locke & Key

Locke & Key ha ispirato una serie Tv con elementi fantastici e dell’orrore, mandata in streaming su Hulu, ma il deludente episodio pilota ha portato all’eliminazione di questo adattamento dal network. Lo showrunner Carlton Cuse, che ricordiamo grazie a Lost, Bates Motel e The Strain, è rimasto sospeso in un limbo, fino ad ora. The Hollywood Reporter ha confermato l’interesse di Netflix nel riproporre la produzione della serie, attraverso un accordo.

Il fumetto Locke & Key è stato ideato e scritto da Joe Hill, pseudonimo di Joseph Hillstrom King, e figlio del grande Stephen King. Con la collaborazione di Gabriel Rodriguez, il fumetto acquista una corposità notevole.

Al momento Netflix si rifiuta di commentare il da farsi fino a che non si ufficializzi il tutto con una documentazione ufficiale. Intanto Joe Hill e Cuse dovranno mettersi a lavoro per sviluppare insieme la nuova serie adatta al colosso dello streaming, aggiungendo un nuovo cast e anche un nuovo regista, in quanto Andy Muschietti, che ha diretto il pilot, è impegnato con It: capitolo 2 e non potrà dirigerlo, ma avrà il ruolo di produttore esecutivo della serie Netflix.

Dunque ci sono tutti gli elementi per creare una nuova entità e svilupparla ex novo. Infondo Netflix al momento è la piattaforma bramata da tutti per una collaborazione di questo tipo.

Locke & Key – Il fumetto

Locke & key è un fumetto pubblicato da IDW Comics, in produzione dal 2008, e illustrato da Gabriel Rodriguez. Racconta la storia di una strana villa nel New England in cui torna una famiglia, dopo la morte del patriarca: Nina e i tre figli, con il fratello del defunto. Dopo aver scoperto un misterioso set di chiavi, comincia l’avventura nell’oscurità al varco delle porte, e il solo attraversarle conduce a misteri e ritrovamenti spaventosi.

Uno scrittore dalla nera immaginazione e dalla ingenua meraviglia, secondo la descrizione di The New York Times, riferendosi alle opere di Joe Hill, colui che ha reinventato il genere horror.

Netflix e Cuse riusciranno a far decollare il nuovo adattamento di Loche & Key? Aspettiamo l’esito dei nuovi accordi sulla serie Tv.