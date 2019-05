Cardi B, una delle indiscusse regine del rap, è tornata: “Press” è la sua nuova hit esplosiva, uscita oggi, venerdì 31 maggio 2019.

La cantante ventiseienne, conosciuta maggiormente per il suo successo bilingue “I like it” (collaborazione con Bad Bunny e J Balvin) del 2018, ha firmato diversi successi che rientrano tra le prime 40 hit della classifica Billboard Hot 100. Forse anche la nuovissima “Press” subirà lo stesso destino.

Il nuovo singolo è un vero e proprio petardo: il testo contiene delle frasi aggressive e “feroci” in cui la cantante statunitense se la prende con la stampa.

Cardi B infatti canta: “Press, press, press, press, press. Cardi don’t need more press, kill ’em all, put them hoes to rest. Walk in, bulletproof vest.”

Sembra proprio che la nostra regina del rap voglia mettere le cose in chiaro!

Cardi B nella cover della sua nuova “Press”

Quest’anno, Cardi B e Bruno Mars si sono scatenati nel video di “Please me“, in una collaborazione che ha ottenuto un grandissimo successo sia su Spotify che su Youtube, raggiungendo su quest’ultimo 212 milioni di visualizzazioni.

Sembra che “Press” non sarà da meno nelle prossime settimane!

Questa è la prova evidente che il prossimo album di Cardi B ci lascerà a bocca aperta, esattamente come ha fatto il suo debutto “Invasion of Privacy“.

Non possiamo che aspettare per vedere se anche questo pezzo sarà un enorme successo di Cardi B!

Sopra puoi ascoltare la nuova hit, mentre qui sotto puoi trovare testo e traduzione di “Press”.

Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti! Cardi B resterà l’indiscussa regina del rap?

Testo “Press” di Cardi B

Watch this, go tear it up

Bardi! (Bardi)

Woo, yeah

Bitches be pressed (Woo)

Bitches be pressed, pressed

Woo, yeah, yeah, woo

B-bitches be pressed (Pressed)

They knew how I’m coming, real bitch in the flesh (Woo)

Who the fuck she gon’ check? (Who?)

She be talking that shit, talkin’ out of her neck (Brr)

Put blood on her dress (Woo)

Bitches be mad when they see Cardi step in the spot (Woah)

Said that you ‘bout it, we know that you’re not

I’ma pull up on bitches as soon as I drop (Drop)

Bought me a foreign, I might buy me a yacht (Skrrt)

Bi-bitches in my business, they tryna plot (Woo)

Hoes popping shit like they hot but they not (Not)

Just flooded the wrist, the Patek, the watch (Woah)

Niggas be flexing, we know what you got (Got)

Cardi, the haircut, they gave me the knot

Fuck on your nigga I got him on lock

This go bang bang like I’m choppin’ them chops (Grrrr)

VVS chain, I’m in love with the rocks (Woah)

You said you gon’ take it out bitch, you got me chopped (Woah)

Been throwin’ the shade ‘cause they see me on top

Tell that bitch to pull up, I’ma send you the drop

Press, press, press, press, press (Go)

Cardi don’t need more press (Woah)

Kill ‘em all, put them hoes to rest (Woah)

Walk in, bulletproof vest (Yeah)

Please tell me who she gon’ check

Murder scene, Cardi made a mess (Woah)

Pop up, guess who, bitch

Pop-pop, guess who, bitch (Cardi)

Ding dong

Must be that whip that I ordered (Woah)

And a new crib for my daughter (Woah)

You know a bad bitch gon’ spoil her

I got one in New York, need one in Georgia (Yeah)

New Bentley truck cost a quarter (Quarter)

My money still long like weave (Woo)

Pussy still wet like Florida (Woo)

Everyone drop on the floor (Floor)

She was talkin’ but not anymore (No)

MAC to your face like contour (Brr)

This chopper come straight from Dior

Done with the talkin’, I’m open to violence

Ask anyone, they know I’m about it

Hashtag, “whip that ho ass”

Fuck around, we gon’ start a new challenge (Woo)

I come in this bitch and I’m so fuckin’ ready (Ready)

Ride on that dick like I’m Cardi Andretti

Fuck at your crib with him, go to no ‘telly

I sit on his face whenever I’m ready (Woo)

Bitch I’m a freak like Greek (Like Greek)

Got the biggest house on my street (My street)

All you little hoes look cheep (Look cheep)

They suckin’ on my dick with no teeth

Press, press, press, press, press

Cardi don’t need more press

Kill ‘em all, put them hoes to rest (Woah)

Walk in, bulletproof vest (Yeah)

Please tell me who she gon’ check (Who?)

Murder scene, Cardi made a mess (Woah)

Pop up, guess who, bitch (Yeah)

Pop-pop, guess who, bitch (Cardi)

Press, press, press, press

Press, press, press, press

Press, press, press, press

Pop up, guess who, bitch?

Pop up, guess who, bitch?

Traduzione di “Press” Cardi B

Guardalo, fallo cadere a pezzi

Bardi! (Bardi)

wooo, yeah

str*ze siamo sotto pressione (woo)

str*nze siamo sotto pressione (pressione)

wooo yeah yeah wooo

s-str*nze siamo pressate (pressate)

sanno che sto arrivando, una cattiva bella e buona fino al midollo (woo)

chi ca**0 controllerà? (Chi?)

lei dirà solo cavolate, parlerà senza filtri (bbrr)

mette sangue sul suo vestito (woo)

le altre ragazze si arrabbiano quando vedono Cardi arrivare

(whoah)

ho detto che lo stai per fare, ma sappiamo che non lo farai

io mi farò notare dalle altre quando arrivo (arrivo)

comprami uno straniero, io potrei comprarmi uno yatch (skrr)

le ra-ragazze del mio ambiente, cercano di architettare qualcosa (wo)

le stronz* fanno cose come se fossero figh* ma non lo sono (no)

mi sono appena ricoperta il polso, il Patek, l’orologio (whoaH)

ragazzi farete meglio a mettervi in mostra, sappiamo cosa avete (avete)

Cardi non ci ha messo niente a diventare la migliore

fan*ulo al tuo ragazzo, l’ho rinchiuso e ho buttato la chiave

questa cosa fa bang bang come se li stessi facendo a fette (grrr)

catena VVS, adoro i diamanti (whaod)

tu hai detto che non l’avresti tirato fuori, str*nzo, mi hai fatto a pezzi

ho lanciato frecciatine perchè mi hanno visto in cima

dì a quella stronz* di tirarsi su, ti sto per inviare il drop

stampa, stampa, stampa (vai)

Cardi non ha bisogno di altra stampa (whoa)

uccidili tutti, fai tranquillare quelle stronz* (whoa)

entra, con indosso la giacca antipr0iettile (yeah)

per favore dimmi chi controllerà (stronz*)

scena del crimine, Cardi fa un casino (whoa)

indovina chi è uscita fuori, stronz*

indovina chi è uscita fuori, stronz* (Cardi)

Ding Dong

deve essere quella frusta che ho ordinato (whoa)

e una nuova casa per mia figlia (Whoa)

tu sai che una stronz* la rovinerà

io ne ho una a New York, una in Georgia (Yeah)

un nuovo macchinone Bentley che è costano un quarto (un quarto)

posso intrecciare i miei soldi per quanti sono (woo)

tutti cadono a terra (terra) ginger-generation

lei stava parlando ma non più (no)

Mac sulla tua faccia come contour (brr)

questa mannaia viene da Dior

Ho smesso di parlare, adesso andiamo di violenza

chiedi a chiunque, loro sanno che lo sto per fare (sto per)

hashtag “frusta quel cul*”

sc*pa in giro, inizieremo una nuova sfida (woo)

entro in questa stronz* e sono prontissima (pronta)

sali su quel c***o come se fossi Cardi Andretti

sc*po in casa tua con lui, non andrà in televisione

stronz* sono pazza come Greek (come Greek)

ho la casa più grande della mia vita (mia via)

tutte voi ragazzine sembrate delle poveracce (poveracce)

mi succhiano il c***o senza denti

stampa, stampa, stampa (vai)

Cardi non ha bisogno di altra stampa (whoa)

uccidili tutti, fai tranquillare quelle stronz* (whoah)

entra, con indosso la giacca antipr0iettile (yeah)

per favore dimmi chi controllerà (stronz*)

scena del crimine, Cardi fa un casino (whoa)

indovina chi è uscita fuori, stronz*

indovina chi è uscita fuori, stronz* (Cardi)

stampa, stampa, stampa

stampa, stampa, stampa

stampa, stampa, stampa

indovina chi è uscita fuori, stronz*

indovina chi è uscita fuori, stronz* (Cardi)