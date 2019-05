Katy Perry è tornata con il nuovo singolo “Never Really Over”, e il suo ritmo pop potrebbe non solo scalare le classifiche ma anche diventare una delle canzoni che ascolteremo di più quest’estate.

Uscita oggi, 31 maggio 2019, “Never Really Over” è stata prodotta da Zedd e Dreamlab e anticipa il nuovo omonimo album.

La nuova canzone della bella cantante statunitense parla dell’arte del “voltare pagina”, il saper andare avanti.

“I’m losing my self control, yeah you’re starting to trickle back in,” comincia così il primo verso del pezzo. “But I don’t want to fall down the rabbit hole, cross my heart I won’t do it again.”

Sembra quindi che il tema principale sia il voler fare delle scelte giuste e salutari per noi, anche se non è così facile come sembra.

“Never Really Over” si presenta essere come la naturale continuazione di “Witness“, il suo album precedente. Si guarda sempre avanti, dunque, mai indietro.

Alcuni hanno descritto questo nuovo singolo come una sorta di throwback all’era di “Teenage Dream“, ma il testo riflette una maturità che la Perry ha acquisito solo con il tempo.

Katy Perry nel video di Never Really Over

In una recente intervista con Brooke Reese, Katy ha affermato: “Ci sono diverse modi in cui puoi scegliere la tua avventura al giorno d’oggi. Puoi essere nella miglior posizione della tua vita, e poi magari ricevi un messaggio di un certo tipo che ti piega in due.”

Ma questa canzone parla di come puoi voltare pagina.

“Tutto ciò che hai fatto in passato, tutte le decisioni che hai preso, ti hanno portato in un certo luogo”, ha aggiunto. “Credo che abbiamo tutti l’opportunità di essere la versione migliore di noi stessi, ma dobbiamo solo scegliere di diventarlo”.

L’idea di guarigione e crescita personale si riflette anche nel video diretto da Philippa Price. Ambientato a Malibu, nel video vediamo la nostra eroina Katy provare diversi modi per curare il suo cuore spezzato.

Una canzone di cui ci si può solo che innamorare! Cosa ne pensi? Fammi sapere nei commenti!

Sopra trovi il video ufficiale, mentre qui sotto testo e traduzione di “Never Really Over”.

Testo di “Never Really Over” di Katy Perry

I’m losing my self control

Yeah, you start and I trickle back in

But I don’t wanna fall down the rabbit hole

Cross my heart, I won’t do it again

I tell myself, tell myself, tell myself, “Draw the line”

And I do, I do

But once in a while, I trip up and I cross the line

And I think of you

Two years, and just like that

My head still takes me back

Thought it was done, but I

Guess it’s never really over

Oh, we were such a mess

But wasn’t it the best?

Thought it was done, but I

Guess it’s never really over

Just because it’s over doesn’t mean it’s really over

And if I think it over, maybe you’ll be coming over again

And I’ll have to get over you all over again

Just because it’s over doesn’t mean it’s really over

And if I think it over, maybe you’ll be coming over again

And I’ll have to get over you all over again

I guess I could try hypnotherapy

I gotta rewire this brain

‘Cause I can’t even go on the internet

Without even checking your name

I tell myself, tell myself, tell myself, “Draw the line”

And I do, I do

But once in a while, I trip up and I cross the line

And I think of you

Two years, and just like that

My head still takes me back

Thought it was done, but I

Guess it’s never really over

Oh, we were such a mess

But wasn’t it the best?

Thought it was done, but I

Guess it’s never really over

Just because it’s over doesn’t mean it’s really over

And if I think it over, maybe you’ll be coming over again

And I’ll have to get over you all over again

Just because it’s over doesn’t mean it’s really over

And if I think it over, maybe you’ll be coming over again

And I’ll have to get over you all over again

Thought we kissed goodbye

Thought we meant this time was the last

But I guess it’s never really over

Thought we drew the line right through you and I

Can’t keep going back, I guess it’s never really over, yeah

Two years, and just like that

My head still takes me back

Thought it was done, but I

Guess it’s never really over

Just because it’s over doesn’t mean it’s really over

And if I think it over, maybe you’ll be coming over again

And I’ll have to get over you all over again

(And I’ll have to get over you all over again)

Just because it’s over doesn’t mean it’s really over

And if I think it over, maybe you’ll be coming over again

And I’ll have to get over you all over again

(Over you all over again)

Thought we kissed goodbye

Thought we meant this time was the last

But I guess it’s never really over

Thought we drew the line right through you and I

Can’t keep going back

I guess it’s never really over

Traduzione “Never Really Over” di Katy Perry

Sto perdendo il mio controllo

sì tu inizi e io comincio ad intimorirmi

ma non voglio cadere nella tana del coniglio

croce sul mio cuore, non voglio farlo di nuovo

ho detto a me stessa, detto a me, detto a me, traccia la linea

e lo faccio, lo faccio

ma ogni tanto, impazzisco e l’attraverso

e penso a te

due anni e proprio così

la mia testa mi riporta indietro

pensavo di aver chiuso ma

ma credo non sia mai veramente finita

oh siamo un tale casino

ma non è questa la cosa migliore?

pensavo avessimo chiuso ma

ma credo non sia mai veramente finita

solo perché è finita non significa che lo sia veramente

e ci penso ancora, che forse tornerai

e dovrò dimenticarti ancora

solo perché è finita non significa che lo sia veramente

e ci penso ancora, che forse tornerai

e dovrò dimenticarti ancora

penso di poter provare l’ipnoterapia

devo resettare questo cervello

perché non posso neanche andare su internet

senza cercare il tuo nome

ho detto a me stessa, detto a me, detto a me, traccia la linea

e lo faccio, lo faccio

ma ogni tanto, impazzisco e l’attraverso

e penso a te

due anni e proprio così

la mia testa mi riporta indietro

pensavo di aver chiuso ma

ma credo non sia mai veramente finita

oh siamo un tale casino

ma non è questa la cosa migliore?

pensavo avessimo chiuso ma

ma credo non sia mai veramente finita

solo perché è finita non significa che lo sia veramente

e ci penso ancora, che forse tornerai

e dovrò dimenticarti ancora

solo perché è finita non significa che lo sia veramente

e ci penso ancora, che forse tornerai

e dovrò dimenticarti ancora

pensavo ci fossimo dati il bacio di addio

ho pensato che questa volta fosse l’ultima

ma penso che non sia mai veramente finita

pensavo avessimo tracciato la linea io e te

non posso tornare indietro, ma penso che non sia mai veramente finita

due anni e proprio così

la mia testa mi riporta indietro

pensavo di aver chiuso ma

ma credo non sia mai veramente finita

solo perché è finita non significa che lo sia veramente

e ci penso ancora, che forse tornerai

e dovrò dimenticarti ancora

solo perché è finita non significa che lo sia veramente

e ci penso ancora, che forse tornerai

e dovrò dimenticarti ancora

pensavo ci fossimo dati il bacio di addio

ho pensato che questa volta fosse l’ultima

ma penso che non sia mai veramente finita