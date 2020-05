Emmanuel, il secondo album di Anuel AA, è uscito venerdì scorso (29 maggio) ed è un progetto costellato da collaborazioni con hitmaker latini tra cui Karol G, Ozuna, J Balvin, Daddy Yankee e Farruko & Zion. Uno dei pesi massimi del reggaeton ha piazzato anche 2 melodie con Bad Bunny e un potenziale crossover con Enrique Iglesias.



Il brano con Enrique, che è quello che analizziamo in questo articolo, si intitola “Fútbol Y Rumba” ed è una traccia dal ritmo irresistibile che ti invita a dondolare i fianchi nella pista da ballo.

Il ritornello si traduce con: “Champagne, calcio e festa, il reggaeton è in piena espansione, la festa non si ferma… c’è solo una vita, non c’è un secondo da perdere.” Da lì, Enrique rivolge la sua attenzione a una bella ragazza riempendola di complimenti.

Il video musicale di Fútbol Y Rumba

Anuel ha pubblicato anche un un video musicale per “Fútbol Y Rumba” e la clip ha già ottenuto più di 22 milioni di visualizzazioni. In 3 giorni 22 milioni di visualizzazioni. Capisci che stiamo parlando di un successo incredibile. Enrique Iglesias fa poche canzoni ogni anno, ma quando c’è la sua firma, ogni traccia diventa un tormentone che si appropria della line-up delle radio e non la molla per diversi mesi.







La clip è stata diretta da Alejandro Perez e presenta molti voti noti, anche del calcio professionistico. Vediamo il campione del Barcellona Lionel Messi mentre si diletta con qualche palleggio a piedi nudi. Poi anche Sergio Ramos, che palleggia vicino alla sua piscina. C’è anche il dj Mashmello. Gli altri li hai riconosciuti? Te li diciamo subito. L’ex cestista Shaquille O’Neal, il famoso cantante J. Balvin, Anitta, Jamie Foxx e il pistolero Luis Suarez. Non mancano anche i riferimenti al terribile coronavirus con una sequenza che omaggia l’Italia… si può riconoscere dalla scritta “Andrà tutto bene.” Insomma, il video musicale di Fútbol Y Rumba unisce tutti e lo fa attraverso il ballo della Rumba e lo sport più bello del mondo, il calcio.

A te è piaciuta questa nuova canzone? Scrivi la tua opinione attraverso i commenti. Noi ti lasciamo alla traduzione (in aggiornamento) del testo di Fútbol Y Rumba.

La traduzione del testo di Fútbol Y Rumba

[Pre-Ritornello: Enrique Iglesias]

Champagne e calcio e festa (Woo)

E il reggaetón è in piena espansione

La festa non si ferma e ci divertiamo sino in fondo

La vita è una e non c’è un secondo da perdere

[Ritornello: Enrique Iglesias & Anuel AA ]

Balleremo, io e te, donna

Illumina la festa,

ci divertiamo. Oggi andiamo a fare festa, oggi beviamo

E da uno a dieci ti do 100

Stiamo andando a ballare, io e te, donna

Accendi la festa, divertiti

Oggi andiamo a fare festa, oggi beviamo

E da uno a dieci ti do 100 (Ti do 100)

[Post- Ritornello: Enrique Iglesias e Anuel AA]

Lunga vita alla festa (Oh-oh)

Perché c’è solo una vita (Oh-oh)

Non stiamo lasciando nulla qui (Oh-oh)

Continua la festa (Oh-oh; uah )

[Verso 1: Anuel AA]

Bere Hennessy, spingendo il jetski, woah-oh

Non combattermi baby, sono felice oggi

Siamo partiti sulla spiaggia e andiamo a letto

Muovi il culo come se ballassi in Brasile (in Brasile)

Baby, dammi solo il segnale (Uah)

Perché l’alcol mi ha un po’ scombussolato

Un colpo di liquore e mi compongo

Perché invitarmi quando sai come sarò (Come sarò)

Baby, su, giù e verso il centro (verso il centro)

Tutti sono ubriachi

Divertirsi non è un crimine

Portare la famiglia e persino portare il cucciolo (Uah)



[Ritornello: Enrique Iglesias e Anuel AA ]

Balleremo tu ed io, donna

Illumina la festa, ci divertiamo

Oggi andiamo a fare festa, oggi beviamo

E da uno a dieci Ti do 100

Andiamo a ballare (Wuh), io e te, donna

Illumina la festa, ci divertiamo (bene)

Oggi andiamo a fare festa, oggi beviamo

E da uno a dieci ti do 100 (ti do 100)

[Post-Ritornello: Enrique Iglesias e Anuel AA]

Lunga vita alla festa (Oh-oh)

Perché c’è solo una vita (Oh-oh)

Non ce ne andremo da qui (Oh-oh)

Continua la festa (Oh-oh)

[Verso 2: Anuel AA]

I miei amici hanno una cattiva influenza

Alzati, perché oggi è sabato

Birre fredde, pace e gioia

Oggi vado virale e faccio uno scandalo (Scandalo)

Mami, che cos’hai che mi sta facendo ubriacare?

Se mi hai incontrato a una festa

Cosa ti mette a disagio? (Uah)

[Pre-Ritornello: Enrique Iglesias]

Champagne e calcio e festa (Ayy)

E il reggaetón è in forte espansione

La festa non si ferma e ci divertiamo fino in fondo

C’è solo una vita e non c’è un secondo da perdere



[Ritornello: Enrique Iglesias e Anuel AA ]

Balleremo, io e te, donna

Accendi la festa (Accendi), ci divertiamo

Oggi andiamo a far festa, oggi beviamo

E da uno a dieci (a dieci) Ti do 100 (do 100)

Balleremo, tu ed io, donna

Illumina la festa, ci divertiamo (bene)

Oggi andiamo alla festa, oggi andremo a bere

E da uno a dieci (A dieci) Ti do 100 (do 100)

[Post-Ritornello: Enrique Iglesias e Anuel AA]

Lunga vita alla festa (Oh-oh)

Perché c’è solo una vita (Oh-oh)

Non stiamo lasciando nulla qui (Oh-oh)

Continua la festa (Oh-oh)

[Conclusione: Anuel AA &Enrique Iglesias]

Uah

Real fino alla morte, baby ( Ayy )

Real fino alla morte, baby ( Woah-oh, oh-oh )

Enrique Iglesias, yeah-yeah, yeah ( Ayy ; uah , uah )

( Woah-oh )

Anuel

(Eh-eh)

( Ayy )