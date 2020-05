Da innovative esibizioni dal vivo a uno splendido video animato, Katy Perry è andata ben oltre le aspettative con la promozione di “Daisies“.

Tuttavia, non ha ancora finito.

La pop star ora ha pubblicato il primo remix ufficiale della canzone ed è una revise nostalgica, che strizza l’occhio agli anni ’90. L’esecutore è il veterano produttore DJ MK.



“Alcuni di voi con le orecchie affilate hanno intravisto questo remix all’inizio di questa settimana”, ha twittato la futura mamma Katy. “Un grande ringraziamento a [MK] per aver dato il via alla prima festa da ballo a tema #Daisies dell’estate… balleremo anche da casa!”

Daisies ha debuttato in posizione numero 40 nella Billboard Hot 100 la scorsa settimana, diventando il 25° successo di Katy a comparire tra i primi 40 posti di questa prestigiosa classifica musicale. Il tempo ci dirà se “Daisies” riuscirà ad ottenere una posizione migliore nelle settimane a venire, ma la trasmissione radiofonica del brano è la chiave di tutto. Daisies è quel tipo di canzone che ha il potenziale per attrarre un pubblico molto vasto… ma questo pubblico deve avere la possibilità di ascoltarla. Senza il supporto delle emittenti radio sarà dura per Daisies conquistare le prime posizioni, anche con un’attività di promozione da 10 zeri.

Parlando d’altro, ma sempre di Katy Perry, negli ultimi giorni è tornata in tendenza la canzone “Swish Swish” dopo che i fan della cantante hanno notato che anche Lady Gaga ha usato lo stesso campione sonoro nella sua nuova canzone “Sour Candy“, traccia in collaborazione con le BLACKPINK.

Ascolta il remix di “Daisies” e dici cosa ne pensi.