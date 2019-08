Per il momento è solo un’indiscrezione ancora non confermata, ma pare che Ed Sheeran possa essere scelto per la colonna sonora di Bond 25, il nuovo film della saga di 007.

Un traguardo importante per Sheeran, visti gli importanti nomi del mondo della musica, che si sono alternati vei vari film di James Bond, da Madonna, a Adele, passando per Tina Turner e così via.

Per Bond 25 pare che la scelta della produzione cadrà su Ed Sheeran.

Daniel Craig vuole Ed Sheeran in Bond 25

A pensare di coinvolgere Ed Sheeran è stato l’attore protagonista del film, Daniel Craig, che fa parte anche del gruppo di produttori di Bond 25 e che quindi ha molta influenza sulle scelte che vengono prese sul film.

Pare che a suggerire Ed Sheeran sia stata la figlia di Craig, che è una fan sfegatata del rosso cantante. Ecco quanto raccontato da una fonte vicina al Sunday Mirror:

A Daniel è stata fatta ascoltare la musica di Ed Sheeran da sua figlia Ella. Lei lo adora e adesso Daniel ama davvero anche i suoi brani e vuole Ed per la colonna sonora del film. Daniel non è solo l’attore protagonista del film, ma anche uno dei produttori, quindi ha un’enorme influenza su ogni aspetto.

Per il momento questa notizia però rimane soltanto una possibilità. Al momento Ed Sheeran ha appena presentato il suo nuovo album EP No.6 Collaborations Project dove collabora con diversi altri artisti.

Cosa ne pensate di un probabile coinvolgimento di Ed Sheeran in Bond 25?