Prima “Blurred Lines” e ora “Dark Horse“.

Ma che combini Katy?

Ma andiamo con ordine!

Una giuria federale formata da nove membri ha stabilito, in un tribunale di Los Angeles, che la famosa cantante Katy Perry ha violato il diritto di copyright della canzone “Joyful Noise” di Flame.

In altre parole, il giudice ha stabilito che la stella del pop è colpevole di aver copiato il brano. Non una bella notizia per Katy, che ultimamente si era riscattata con Never Really Over.

Ma chi sono tutti i colpevoli? I produttori (Max Martin, Dr. Luke e Cirkut), che hanno copiato gli accordi e il resto. I cantanti (ovvero Katy Perry, Sarah Hudson e Juicy J), nonostante non vi siano ovvie sovrapposizioni.

La hitmaker di “Never Really Over” non ha presenziato in tribunale per ascoltare il verdetto, ma ha testimoniato di non aver mai ascoltato prima d’ora la traccia di Flame.

Li crediamo? Abbiamo inserito i brani qui sotto in modo da poterli verificare insieme a voi.

Comunque una giuria determinerà la penale, una somma che probabilmente farà ricco Flame.