I Bastille inaugurano una nuova era con il singolo “What You Gonna Do???” in collaborazione con il musicista inglese Graham Coxon

A distanza di un anno dalla pubblicazione del loro terzo album “Doom Days”, la band inglese dei Bastille ha sorpreso il pubblico con un nuovo singolo: “What You Gonna Do???”. Si tratta di una collaborazione insieme a Graham Coxon che ha contribuito al brano con la sua voce e dei giri di chitarra. Il singolo è stato accompagnato dal video ufficiale, realizzato dall’animatore inglese Rezza che ci trasporta per due minuti e venti in un intergalattico universo alternativo.

Il cantante della band, Dan Smith, ha dichiarato come il singolo rappresenti l’inizio di una nuova fase per loro e di come abbiano sentito la necessità di farlo ascoltare al pubblico poco dopo averlo creato. “Non volevamo aspettare, sentivamo l’urgenza di farlo”, ha dichiarato.

La verità è che i Bastille avevano fatto sapere di volersi prendere una pausa, ma il periodo di stop forzato -causato dall’emergenza Coronavirus- sembra averli dato modo di ricaricarsi forse in tempi più brevi e tornare a far musica è servito loro anche come metodo di distrazione.

“What You Gonna Do???” è stata ispirata dalla richiesta di attenzioni nei loro confronti da parte del pubblico o di chi li circonda. Una volta che le persone l’avranno ottenuta, pero’, cosa vorranno farci con essa? “Mi rendi paranoico / Mi ami, mi odi , riempi il vuoto / Cosa ci farai on questo?”, canta la voce di Dan.

“Questa fase sembra davvero un nuovo inizio. Si tratta di divorare completamente il nostro processo e ricominciare, nella maniera più spontanea possibile.Siamo davvero entusiasti delle nuove canzoni, credo che sia la miglior musica che abbiamo realizzato finora”, ha dichiarato il cantante.

Non vi resta che dare un ascolto a “What You Gonna Do???” e farci sapere cosa ne pensate!

Traduzione del testo di What You Gonna Do??? dei Bastille

[Verso 1]

Johnny è sul treno

Lo ha preso dalla parte sbagliata

Splendente alla superficie

Marcio dentro

[Pre-Ritornello

Scuoti, il sonaglio e rotola

Tu hai preso il controllo, hai la mia attenzione

Mi fai toccare e scorrere

Tu hai preso il controllo, hai la mia attenzione

[Ritornello]

Hai fatto sì che ti ascoltassimo

Quindi cosa farai?

Ora, cosa ci farai con questo?

Hai fatto sì che ti ascoltassimo

Quindi cosa farai?

Ora, cosa ci farai con questo?

[Post-Ritornello]

Mi rendi paranoico

Mi odi, mi ami, riempi il vuoto

Cosa ci farai con questo?



[Verso 2]

Sally non è mai fuori

Ha uno schermo dietro il quale nascondersi

Lei dice di essere felice dentro

E ha un sacco di amici su internet

[Pre-Ritornello

Scuoti, il sonaglio e rotola

Tu hai preso il controllo, hai la mia attenzione

Mi fai toccare e scorrere

Tu hai preso il controllo, hai la mia attenzione

[Ritornello]

Hai fatto sì che ti ascoltassimo

Quindi cosa farai?

Ora, cosa ci farai con questo?

Hai fatto sì che ti ascoltassimo

Quindi cosa farai?

Ora, cosa ci farai con questo?

[Post-Ritornello]

Mi rendi paranoico

Mi odi, mi ami, riempi il vuoto

Cosa ci farai con questo?

Quindi chi sono io? Decidi tu

Alla rovescia, tu mi leggi la mente

Cosa ci farai con questo?

Testo di What You Gonna Do??? dei Bastille

[Verse 1]

Johnny’s on the A-train

Takin’ it the wrong way

Shiny on the surface

Rotten on the inside

[Pre-Chorus]

Shake, rattle, and roll

You got control, got my attention

Make me tap and scroll

You got control, got my attention

[Chorus]

You got us listening

So what you gonna do?

Now, what you gonna do with it?

You got us listening

So what you gonna do?

Now, what you gonna do with it?

[Post-Chorus]

Make me paranoid

Love me, hate me, fill the void

What you gonna do with it?



[Verse 2]

Sally’s never outside

Got a screen to hide behind

She says she’s happy on the inside

And got a lot of friends online

[Pre-Chorus]

Shake, rattle, and roll

You got control, got my attention

Make me tap and scroll

You got control, got my attention

[Chorus]

Listening, you got us listening

So what you gonna do with it?

You got us listening

So what you gonna do?

Now, what you gonna do with it?

[Post-Chorus]

Make me paranoid

Love me, hate me, fill the void

What you gonna do with it?

So who am I? You decide

Inside out, you read my mind

What you gonna do with it?