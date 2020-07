“Black King”, il film diretto, scritto e prodotto da Beyoncé è stato rilasciato in streaming su Disney + , e sarà trasmesso da domani nel continente africano su M-Net e Canal + Afrique e su OSN. Insieme allo streaming del film esce “Already” un brano che vede Beyoncé protagonista del video ufficiale. “Already” un singolo estratto dal disco che accompagnerà il film.

Il film “Black King” parla di un giovane re africano che viene cacciato dalla sua famiglia in mondo spietato. Successivamente subisce un viaggio esistenziale “attraverso il tradimento, l’amore e l’identità di sé” per reclamare il suo trono, utilizzando la guida dei suoi antenati e l’amore d’infanzia.



Il nuovo brano “Already” è stato inciso in collaborazione con Major Lazer e Shatta Wall, e fa parte di “The Lion King: the Gift”, l’album che contiene le colonne sonore curate da Beyoncé per il remake animato di “The Lion King” uscito l’anno scorso.

Nella nuova clip rilasciata da Beyoncé la cantante visita una serie di location diverse: è immersa nella natura con il corpo dipinto di verde; è circondata dal suo corpo di ballo davanti ad un tramonto, in un parcheggio, e in vari luoghi sempre in continuo movimento visivo e uditivo; questo dinamismo mette in luce le profonde potenzialità del black power che Beyoncé rappresenta in maniera eccellente. Il video di “Already” contiene le immagini di vari ballerini provenienti da tutte le parti del mondo, e sembra anticipare i temi presenti in “Black King”.

La Disney racconta così il contenuto del film:

«Black Is King è l’affermazione di un grande obiettivo, celebra la resilienza nera e la cultura nera con immagini splendide. Il film mette in mostra la bellezza della tradizione e le eccellenze nere»,

Al progetto hanno partecipato alcuni grandi nomi della scena delle spettacolo internazionale come Jay-Z, Kelly Rowland, Pharrell WIlliams, Tina Knowles-Lawson, Lupita Nyong’o, Naomi Campbell, Aweng Ade-Chuol, Adut Akech e molti altri.

Testo di “Already”

(Intro)

Aah

Aah

Aah

Aah

Aah

Aah

Aah

Aah



(Chorus)

Long live the king, you a king, you no wait

King already, already, you no wait

Top everything, everything, you no wait

King already, already, you no wait

Mind, body, soul, got a king body

Body gon’ shine, bling bling, body

Calling all the shots, ring ring, body

Crown on your head, got a king body



(Post-Chorus)

Long live the king, you a king, you no wait

King already, my baby, you no wait

Top everything, everything, you no wait

King already, already, you no wait

Shine already, it’s time already

The line already, it’s time already

Shine already, it’s time already

The line already, it’s time already



(Refrain)

Try to stop it, me say no, no, no

The way I kiss it, don’t you know, know, know

Try to stop it, me say go, go, go, go

Bubble up and watch it grow, grow, grow, grow



(Verse 1)

Every king be ruler, be ruler, yeah

Everybody had to conquer, yeah

Every king be stronger, yeah

King to rule them longer, yeah (oh-sh)

Remember who you are, ooh (oh-sh)

Real king always lean on, oh (oh-sh)

Give up your bread, oh (oh-sh)

I’ll show your people my love (oh-sh)

It’s time already, I say it’s time already (oh-sh)

The line already, I say, line already (oh-sh)

Only you got the remedy, I say you got the remedy (oh-sh)

Shine your body, shine your body



(Verse 2)

Diamonds on my fist, fighting demons, oh

Come and rest your head, take your crown off, oh

Woke up in a foreign, need to take it slow, oh

He said I’m moving too fast, need to take it slow, oh

Take it slow, oh

Take it slow, oh

Tryna take my baby home

Take it slow, oh (oh-sh)



(Verse 3)

Remember who you are, ooh (oh-sh)

Real king always lean on, oh (oh-sh)

Give up your bread, oh (oh-sh)

I’ll show your people my love (oh-sh)

It’s time already, I say it’s time already (oh-sh)

The line already, I say, line already (oh-sh)

Only you got the remedy, I say you got the remedy (oh-sh)

Shine your body, shine your body (Ah)



(Outro)

Be your own king

Make nobody come rule your world (Yo, yo, yo, yo)

Be your own king

Make nobody come rule your world (Ah)

Be your own king

Make nobody come rule your world (Yo, yo, yo, yo)

Be your own king

Make nobody come rule your world



Traduzione di “Already”

(Intro)

Aah

Aah

Aah

Aah

Aah

Aah

Aah

Aah

(Ritornello)

Lunga vita al re, tu un re, lo sai

Re già, già, lo sai

Tutto, tutto, lo sai

Re già, già, lo sai

Mente, corpo, anima, ha un corpo da re

Chiamando tutti gli scatti, suoneria, corpo

Corona sulla tua testa, ha un corpo da re

(Post-Ritornello)

Lunga vita al re, tu un re, lo sai

Re già, piccola mia, lo sai

Tutto, tutto, lo sai

Re già, già, lo sai

Brilla già, è già ora

La linea già, è già ora

Brilla già, è già ora

La linea già, è già ora

(Refrain)

Prova a fermarlo, io dico di no, no, no

Dillo, non sai, sai, conosci

Prova a fermarlo, io dico vai, vai, vai, vai

Bolla e guarda crescere, crescere, crescere, crescere

(Strofa 1)

Ogni re è sovrano, sii sovrano, si

Tutti conquistano tutti, sì

Ogni re è il più forte, sì

Re, a governarli più a lungo, sì

Ricorda chi sei, ooh

Il vero re vince sempre, oh

Rinuncia al tuo pane, oh

Mostrerò il tuo amore al tuo popolo

È già tempo, dico che è già ora

La linea già, dico, linea già

Solo tu hai il rimedio, dico che hai il rimedio

Brilla il tuo corpo, lucida il tuo corpo

(Strofa 2)

Diamanti sul mio pugno, combattendo i demoni, oh

Vieni e riposa la testa, togli la corona, oh

Mi sono svegliato in un mondo estraneo, ho bisogno di prenderlo piano, oh

Ha detto che si sta muovendo troppo velocemente, ho bisogno di rallentarlo, oh

Prendi lento, oh

Prendi lento, oh

Porta il mio bambino a casa

Prendi lento, oh

(Strofa 3)

Ricorda chi sei, ooh

Il vero re vince sempre, oh

Rinuncia al tuo pane, oh

Mostrerò il tuo amore al tuo popolo

È già tempo, dico che è già ora

La linea già, dico, linea già

Solo tu hai il rimedio, dico che hai il rimedio

Brilla il tuo corpo, lucida il tuo corpo (Ah)

(Outro)

Sii il tuo re

Fai in modo che nessuno venga a governare il tuo mondo (Yo, yo, yo, yo)

Sii il tuo re

Fai in modo che nessuno venga a governare il tuo mondo (Ah)

Sii il tuo re

Fai in modo che nessuno venga a governare il tuo mondo (Yo, yo, yo, yo)

Sii il tuo re

Fai in modo che nessuno venga a governare il tuo mondo



