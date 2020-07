Billie Eilish torna con un nuovo singolo: ascolta “My Future”, disponibile ora

La giovane Billie Eilish ha pubblicato il nuovo singolo, scritto e prodotto con l’inseparabile fratello Finneas, dal titolo “My Future”. Si tratta del primo brano rilasciato quest’anno, se non si conta quello per la colonna sonora del nuovo 007, “No Time To Die”. L’uscita è stata accompagnata anche dal video ufficiale che vede Billie in versione animata entrare a contatto con il mondo circostante.

“My Future” è stata realizzata durante il periodo di quarantena a casa di Finneas, che ha deciso di istituire un vero e proprio studio nello scantinato. I due sono famosi per aver dato vita all’incredibile album di debutto di Billie “When We Fall Asleep, Where Do We Go?” nella cameretta della giovane nella quale avevano improvvisato -in maniera efficace- una vera e propria postazione di lavoro. Proprio il cantante ha ammesso di preferire nettamente le mura domestiche ad alcuni studi di registrazione.

Billie ha raccontato come è nata l’idea per il singolo e come il suo significato, dapprima strettamente personale, si sia evoluto in qualcosa di più.

“Questa canzone è davvero speciale per me. Quando l’abbiamo scritta ha rappresentato esattamente quello che c’era nella mia testa in quel momento: speranza, eccitazione e una grande quantità di autoanalisi. Ma tutto quello che è accaduto e sta accadendo nel mondo le ha donato qualcosa in più”, ha dichiarato. “È stato un anno davvero complesso per numerose ragioni ma ho scelto di essere ottimista e tanti di voi mi ispirano a essere eccitato per il futuro” ha aggiunto Finneas.

Il brano prende il via come una lenta ballad, per poi cambiare il beat dopo il primo ritornello. Il testo parla dell’essere pronti a focalizzare la propria attenzione sullo sviluppo personale e sul proprio futuro, al quale si va incontro con entusiasmo. Questo potrebbe significare dover accantonare anche alcuni rapporti giunti forse al momento sbagliato. “Sono innamorata / Solo non di qualcun altro / Ci rivediamo tra un paio d’anni”.

“My Future”, a detta della giovane, è stata la prima canzone scritta durante il lockdown. Questo fa sottointendere che ce ne siano delle altre pronte a essere pubblicate. In attesa di scoprirlo, fateci sapere cosa ne pensate dell’ultima uscita.

Traduzione del testo di My Future di Billie Eilish

[Verso 1]

Sembra che non riesca a concentrarmi

E tu sembri non notare che non sono qui

Sono solo uno specchio

Tu controlli le tue complicazioni

Trovando il tuo riflesso completamente solo

Dovevo andarmene

[Pre-Ritornello]

Riesci a sentirmi?

Non sto tornando a casa

Hai capito?

Ho cambiato i miei piani

[Ritornello]

Perchè io, io sono innamorata

Del mio futuro

Non vedo l’ora di incontrarlo

E io, io sono innamorata

Ma non di qualcun altro

Voglio solo conoscere me stessa

[Verso 2]

So che apparentemente sono sola ora

So che dovrei essere infelice

Senza qualcuno

Ma non sono io qualcuno?

Mi piacerebbe essere la tua risposta

Perchè sei meraviglioso

[Pre-Ritornello]

Ma so bene

Che non ti devo portare a casa

Perchè tu mi inviteresti a entrare

E io sarei di nuovo tua

[Ritornello]

Ma io, io sono innamorata

Del mio futuro

E tu non lo conosci

E io, io sono innamorata

Ma non di qualcun altro

Ci vediamo tra un paio d’anni

Testo di My Future di Billie Eilish

[Verse 1]

I can’t seem to focus

And you don’t seem to notice I’m not here

I’m just a mirror

You check your complexion

To find your reflection’s all alone

I had to go

[Pre-Chorus]

Can’t you hear me?

I’m not comin’ home

Do you understand?

I’ve changed my plans

[Chorus]

‘Cause I, I’m in love

With my future

Can’t wait to meet her

And I, I’m in love

But not with anybody else

Just wanna get to know myself

[Verse 2]

I know supposedly I’m lonely now

Know I’m supposed to be unhappy

Without someone

But aren’t I someone?

I’d like to be your answer

‘Cause you’re so handsome

[Pre-Chorus]

But I know better

Than to drive you home

‘Cause you’d invite me in

And I’d be yours again

[Chorus]

But I, I’m in love

With my future

And you don’t know her

And I, I’m in love

But not with anybody here

I’ll see you in a couple years