Un’altra bellissima canzone di Sam Smith torna a rendere speciali le nostre serate estive, si tratta di My Oasis, una ballad dal ritmo seducente e caldo, fatta in collaborazione con Burna Boy.

Per chi non lo conoscesse ancora, Burna Boy è un artista nigeriano che si è fatto conoscere a livello internazionale grazie a brani come “Ye”, “Gbona” e “On The Low”, e per la sua inconfondibile voce profonda e morbida.

Non potevamo chiedere di meglio, le due voci, quella di Sam Smith e quella di Burna Boy s’incontrano e s’intrecciano su una base molto accattivante e un ritmo che, sono sicura, sentiremo davvero spesso in radio quest’estate.

Il significato del testo di My Oasis di Sam Smith

Il testo di My Oasis è fondamentalmente una lettera d’amore dedicata ad una persona speciale, che viene immaginata come ad un’oasi in mezzo al deserto, e quindi un posto fisico, ma metaforicamente mentale, dove si trova ristoro, appoggio, riparo dalle difficoltà del mondo e della vita.

A volte però, anche quello che sembra essere un’oasi può rivelarsi solo un miraggio, ma come dice il testo stesso della canzone, si ha un bisogno viscerale di una persona speciale, a qualsiasi costo, anche a costo di sbagliarsi ancora.

Sam Smith canta infatti:

Oh, babe, I really need you / My feelings gettin’ deeper / My mind is in a free fall / But there’s nothing I can do when it comes to you… Oh, tesoro, ho davvero bisogno di te / I miei sentimenti stanno diventando più profondi / La mia mente è in caduta libera / Ma non c’è niente che io riesca a fare quando si tratta di te… My Oasis di Sam Smith

E tu cosa ne pensi di My Oasis, il nuovo singolo di Sam Smith in collaborazione con Burna Boy? Lascia un commento qui sotto dopo aver letto il testo e la traduzione della canzone.

Il testo di My Oasis

Keep thinkin’ that I’m seein’ water

You’re playing tricks on me in the sun

See your shadow in the courtyard

Stays until the day is done

The desert don’t end, the rain don’t fall

And I can’t pretend I don’t want you all

‘Cause I want you all

You all, you all, you all

Oh, babe, I really need you (Need you)

My feelings gettin’ deeper (Deeper)

My mind is in a free fall (Free fall)

But there’s nothing I can do when it comes to you

You play with my emotions (Emotions)

I’m flowin’ like the ocean (The ocean)

I pray for your devotion (Devotion)

‘Cause there’s nothing I can do when it comes to you

My oa, my oa, my oasis

My oa, my oa, my oasis

My oa, my oa, my oasis

There’s nothing I can do when it comes to you

Wait a minute, tell me why you’re movin’ like that

Na, you wey I choose, but you make it so hard

I gave you my heart, you’re makin’ it so dark

But there’s nothing I can do when it comes to you

You takin’ it for granted

A lot of silence, the river don’t end

‘Cause I want you all, yeah

You all, you all, you all

Oh, babe, I really need you (Need you, oh baby)

My feelings gettin’ deeper (Deeper)

My mind is in a free fall (Free fall)

But there’s nothing I can do when it comes to you

You play with my emotions (Emotions)

I’m flowin’ like the ocean (The ocean)

I pray for your devotion (Devotion)

‘Cause there’s nothing I can do when it comes to you

My oa, my oa, my oasis

My oa, my oa, my oasis

My oa, my oa, my oasis

There’s nothing I can do when it comes to you

My oa, my oa, my oasis

My oa, my oa, my oasis

My oa, my oa, my oasis

There’s nothing I can do when it comes to you

I remember me tell you…

Traduzione

Continuo a pensare che sto immaginando l’acqua

Mi stai prendendo in giro sotto il sole

Vedo la tua ombra nel prato

Rimane fino al termine della giornata

Il deserto non finisce, la pioggia non scende

E non posso far finta di non volerti completamente

Perché voglio tutto di te

Tutto, tutto, tutto

Oh, tesoro, ho davvero bisogno di te (ho bisogno di te)

I miei sentimenti stanno diventando più profondi (più profondi)

La mia mente è in caduta libera (caduta libera)

Ma non c’è niente che io riesca a fare quando si tratta di te

Giochi con le mie emozioni (Emozioni)

Sto scorrendo come l’oceano (l’oceano)

Prego per la tua devozione (devozione)

Perché non c’è niente che io riesca a fare quando si tratta di te

La mia o, la mia o, la mia oasi

La mia o, la mia o, la mia oasi

La mia o, la mia o, la mia oasi

Non c’è niente che io riesca a fare quando si tratta di te

Aspetta un attimo, dimmi perché ti stai muovendo così

sei tu che ho scelto, ma lo rendi così difficile

Ti ho dato il mio cuore, lo stai rendendo così buio

Ma non c’è niente che io riesca a fare quando si tratta di te

Mi dai per scontato

Un sacco di silenzio, il fiume non finisce

Perché voglio tutto di te, sì

Tutto, tutto, tutto

Oh, tesoro, ho davvero bisogno di te (ho bisogno di te, oh tesroro)

I miei sentimenti stanno diventando più profondi (più profondi)

La mia mente è in caduta libera (caduta libera)

Ma non c’è niente che io riesca a fare quando si tratta di te

Giochi con le mie emozioni (Emozioni)

Sto scorrendo come l’oceano (l’oceano)

Prego per la tua devozione (devozione)

Perché non c’è niente che io riesca a fare quando si tratta di te

La mia o, la mia o, la mia oasi

La mia o, la mia o, la mia oasi

La mia o, la mia o, la mia oasi

Non c’è niente che io riesca a fare quando si tratta di te

La mia o, la mia o, la mia oasi

La mia o, la mia o, la mia oasi

La mia o, la mia o, la mia oasi

Non c’è niente che io riesca a fare quando si tratta di te

Ricordo di averti detto…