Anche il gioco sarà come la colonna sonora?

La nuova colonna sonora di FIFA 19 presenta Childish Gambino, Gorillaz, Young Fathers e altri artisti interessanti.

FIFA 19 uscirà il 25 settembre 2018. Il gioco di calcio più famoso del mondo ogni anno presenta una colonna sonora d’eccezione e anche nel 2019 essa non deluderà i fan.

Questa soundtrack è stata pubblicata da EA Sports ed è disponibile da oggi (31 agosto 2018).

Le canzoni faranno da apripista per il videogioco che vedrà la luce il 25 settembre. Non tutte le canzoni sono state pubblicate in data odierna ma la maggior parte si.

Qui sotto le potete ascoltare tramite Spotify:

Tutte e 43 le canzoni del gioco verranno rilasciate insieme al videogame il mese prossimo.

Fifa è una simulazione calcistica ormai diventata punto di riferimento per molti appassionati di calcio. Negli anni prova ad aggiornarsi e vedremo se quest’anno riuscirà a mostrare qualcosa in più rispetto agli anni precedenti.

La sua colonna sonora ingloba spesso una vasta gamma di talenti internazionali.

Quella di quest’anno comprende artisti abbastanza conosciuti ai più. Tra questi ci sono: Childish Gambino, i Gorillaz, Young Fathers, Courtney Barnett, Confidence Man e Bugzy Malone.

Il famoso compositore Hans Zimmer, che ha scritto la musica de Il cavaliere oscuro, Il re leone e Il gladiatore, ha composto anche una canzone originale per FIFA 19.

Zimmer ha scritto la canzone con Lorne Balfe, che ha recentemente composto la colonna sonora di Mission Impossible – Fallout.

Per coloro che effettuano il pre-order del gioco, EA hanno annunciato che essi avranno accesso a una serie di nuovissimi kit in esclusiva, tra cui Cristiano Ronaldo in prestito per alcune partite.

Clicca sulla foto qui sotto per fare il pre-order di FIFA 19: