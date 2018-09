Nella vita incontriamo milioni di persone. Alcune ci accompagnano per brevi tragitti, altre ancora però percorrono le nostre stesse strade, trasformando un’inevitabile viaggio in una grande avventura. Le amicizie vere e sincere sono poche, ma quella tra il cantante Michael Jackson e lo scrittore Frank Cascio può sicuramente definirsi tale. Un’ amicizia ultraventennale, capace di resistere alle intemperie della vita: dal trionfo, allo scandalo, alle polemiche.

My Friend Michael: An Ordinary Friendship With an Extraordinary Man

Frank ha conosciuto bene Jackson e al suo amico ha dedicato nel 2011 il libro “My Friend Michael: An Ordinary Friendship With an Extraordinary Man” (Il mio amico Michael: un’amicizia ordinaria con un uomo straordinario). Un racconto sicuramente tutto a favore del cantante, scritto appunto da chi, negli anni, gli è sempre stato vicino, e che lo ha difeso a spada tratta nel periodo di accuse per presunte molestie. Il libro offre sicuramente uno sguardo ravvicinato alla vita privata del “Re del Pop”, un ritratto sincero, commovente e provocatorio. Uno scrigno di storie e dettagli intimi mai raccontati prima.

In progetto una miniserie sulla Star del Pop

Ma la novità ad oggi è un’altra e la rivela il New York Post: una miniserie su Michael Jackson, proprio inspirata al libro di Cascio e all’amicizia tra i due personaggi, che dovrebbe andare in produzione a partire dall’autunno. Una miniserie destinata quasi sicuramente ad avere successo, poiché, secondo quanto è stato rivelato, MJ guadagna di più nella morte di quando era in vita.

L’amicizia ultraventennale tra MJ e Cascio

Cascio incontra per la prima volta Jackson nel 1984, all’età di cinque anni. Il padre di Frank, direttore dell’ala vip dell’Helmsley Palace Hotel, aveva il compito di accontentare le richieste del cantante. Evidentemente, fu più che bravo dal momento in cui la star si affezionò non solo a lui, ma a tutta la sua famiglia (moglie e cinque figli, tra cui appunto lo scrittore). In un’intervista di qualche anno fa Cascio rivelo’ che la popstar andava a fare visita alla sua famiglia in New Jersey per godersi un po’ di vita normale.