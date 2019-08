Nonostante sia stata rilasciata lo scorso Novembre “Someone You Loved” di Lewis Capaldi continua a mantenere la sua posizione in classifica e a essere trasmessa in radio frequentemente.

La canzone è stata scritta da Lewis in ricordo dell’amore provato nei confronti della sua partner, che ha pero’ voluto chiudere i rapporti con il cantante.

“Ora il giorno sanguina durante il tramonto E tu non sei qui ad aiutarmi ad affrontare tutto Ho abbassato la guardia e tu mi hai tolto la terra da sotto i piedi Mi stavo abituando a essere qualcuno che tu amavi”

Una canzone che lo ha tenuto impegnato nella scrittura per sei mesi e nella quale ha voluto mostrare il suo lato più fragile e bisognoso d’amore. Il testo riprende la mancanza che prova nei confronti della sua ex compagna, che lo porta a voler cercare altrove una nuova possibilità che gli permetta di riprovare le stesse emozioni.

“Ora ho bisogno di qualcuno da conoscere, da ascoltare Qualcuno da avere, solo per per sapere cosa si prova È facile da dire, ma non è mai la stessa cosa”

Lo scorso Febbraio è stato rilasciato un video –non ufficiale– della canzone, con protagonista Peter Capaldi, cugino di secondo grado del cantante. Il video era stato realizzato in collaborazione con una compagnia di beneficienza, “Live Life Give Life” che si impegna a sensibilizzare le persone sul tema della donazione degli organi.

In quell’occasione il protagonista cercava di superare la morte della moglie che ha donato il suo cuore a un’altra giovane donna, madre di famiglia, salvandole la vita. Le due famiglie avranno successivamente modo di incontrarsi e l’uomo riuscirà a realizzare che il cuore della moglie defunta ha continuato in realtà a vivere.

Ieri è stato invece rilasciato il video ufficiale di “Someone You Loved” che vede protagonista il cantante. Dopo essere stato lasciato dalla sua amata si ritrova a dover fare i conti con la sua volontà di non lasciarla andare, nonostante la sua decisione.

Lewis cercherà di raggiungerla ma verrà fermato più volte da gruppi di persone che cercheranno di impedirgli di farlo.

“Facciamoci una bel pianto sexy” così ha voluto annunciare l’uscita del videoclip il cantante, che non perde mai l’occasione di mostrare la sua simpatia.

Testo di Someone You Loved

[Verse 1]

I’m going under, and this time, I fear there’s no one to save me

This all or nothing really got a way of driving me crazy

I need somebody to heal, somebody to know

Somebody to have, somebody to hold

It’s easy to say, but it’s never the same

I guess I kinda liked the way you numbed all the pain



[Chorus]

Now the day bleeds into nightfall

And you’re not here to get me through it all

I let my guard down and then you pulled the rug

I was getting kinda used to being someone you loved



[Verse 2]

I’m going under, and this time, I fear there’s no one to turn to

This all or nothing way of loving got me sleeping without you

Now, I need somebody to know, somebody to hear

Somebody to have, just to know how it feels

It’s easy to say, but it’s never the same

I guess I kinda like the way you help me escape

[Chorus]

Now the day bleeds into nightfall

And you’re not here to get me through it all

I let my guard down and then you pulled the rug

I was getting kinda used to being someone you loved

[Bridge]

And I tend to close my eyes when it hurts sometimes

I fall into your arms

I’ll be safe in your sound till I come back around



[Chorus]

For now, the day bleeds into nightfall

And you’re not here to get me through it all

I let my guard down and then you pulled the rug

I was getting kinda used to being someone you loved

But now the day bleeds into nightfall

And you’re not here to get me through it all

I let my guard down and then you pulled the rug

I was getting kinda used to being someone you loved

I let my guard down and then you pulled the rug

I was getting kinda used to being someone you loved

Traduzione testo di Someone You Loved

[Verso 1]

Sto cadendo e questa volta ho paura che non ci sarà nessuno a salvarmi

Questo tutto è niente ha trovato il modo per farmi impazzire

Ho bisogno di qualcuno da guarire, qualcuno da stringere

Qualcuno da avere, qualcuno da tenere

È facile da dire, ma non è mai la stessa cosa

Credo che mi piacesse il modo in cui tu intorpidissi tutto il dolore



[Ritornello]

Ora il giorno sanguina durante il tramonto

E tu non sei qui ad aiutarmi ad affrontare tutto

Ho abbassato la guardia e tu mi hai tolto la terra da sotto i piedi

Mi stavo abituando a essere qualcuno che tu amavi



[Verso 2]

Sto cadendo e questa volta ho paura che non ci sia nessuno su cui appoggiarmi

Questo modo di amare tutto o niente mi ha portato a dormire senza di te

Ora, ho bisogno qualcuno da conoscere, qualcuno da ascoltare

Qualcuno da avere, solo per sapere cosa si prova

È facile da dire, ma non è mai la stessa cosa

Credo mi piacesse il modo in cui mi aiutavi a fuggire

[Ritornello]

Ora il giorno sanguina durante il tramonto

E tu non sei qui ad aiutarmi ad affrontare tutto

Ho abbassato la guardia e tu mi hai tolto la terra da sotto i piedi

Mi stavo abituando a essere qualcuno che tu amavi

[Bridge]

E a volte tendo a chiudere gli occhi quando fa male

Cado tra le tue braccia

Sarò al sicuro nel tuo suono fino a quando tornerò indietro

[Ritornello]

Ora il giorno sanguina durante il tramonto

E tu non sei qui ad aiutarmi ad affrontare tutto

Ho abbassato la guardia e tu mi hai tolto la terra da sotto i piedi

Mi stavo abituando a essere qualcuno che tu amavi

Ma ora il giorno sanguina durante il tramonto

E tu non sei qui ad aiutarmi ad affrontare tutto

Ho abbassato la guardia e tu mi hai tolto la terra da sotto i piedi

Mi stavo abituando a essere qualcuno che tu amavi

Ho abbassato la guardia e tu mi hai tolto la terra da sotto i piedi

Mi stavo abituando a essere qualcuno che tu amavi