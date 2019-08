Aveva promesso che sarebbe arrivata nuova musica entro la fine dell’estate e così sarà. A partire da giovedì prossimo, 5 Settembre, potremo finalmente ascoltare il suo nuovo singolo.

Parliamo di Louis Tomlinson che ha annunciato l’uscita di “Kill My Mind” rivelando anche la copertina del singolo che lo vede in primo piano.

“Sono così eccitato all’idea che possiate ascoltare quello su cui sto lavorando” ha rivelato.

Copertina singolo “Kill My Mind” di Louis Tomlinson

Proprio in questi giorni è impegnato sul set del video musicale che ha visto anche la partecipazione di alcuni fan. Nonostante la riservatezza che quest’ultimi si sono impegnati a rispettare, alcuni di questi non sono riusciti a trattenersi dallo spoilerare alcune informazioni sulla canzone.

Una fan l’ha definita così: dal sound indie pop, con un testo e un ritmo che ti entrano subito in testa dopo il primo ascolto e perfetta come scelta per un singolo.

Ma questo è solo l’inizio, il cantante si esibirà infatti a metà Settembre a Madrid al festival organizzato da Coca Cola e tramite il suo profilo twitter ha fatto sapere che in quell’occasione debutterà nuovi inediti.

“Madrid sarà FANTASTICO, non vedo davvero l’ora! E inoltre canterò alcune nuove canzoni, circa 4 o 5”

Aveva espresso la sua volontà all’inizio dell’estate, quando sul divanetto del Late Late Show aveva rivelato a James Corden che avrebbe probabilmente rilasciato diversi singoli nei mesi a venire.

Le canzoni andranno a definire il suo album di debutto come artista solista che pare essere atteso per la fine dell’anno o l’inizio del 2020.

Lo scorso mese è salito sul palco dei Teen Choice Awards per ritirare il premio per la “miglior canzone di un artista maschile” vinto con il singolo “Two Of Us”.

Louis Tomlinson ritira il premio ai Teen Choice Awards 2019

Ha voluto dedicare la vittoria ai suoi fedeli fan che gli hanno assicurato per il terzo anno consecutivo la “tavola da surf”.

“Grazie mille, i miei fan sono assolutamente incredibili, la ragione per la quale sono qui oggi. Questo premio è per voi”.

Ora Louis è pronto per iniziare l’autunno nel migliore del modi: “Kill My Mind” sarà disponibile dal 5 Settembre su tutte le piattaforme.