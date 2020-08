Christina Aguilera interpreta Reflection nel video musicale diretto dalla regista Niki Caro per il remake di Mulan, che sarà disponibile a partire dal 4 settembre sulla piattaforma di Disney+.

Christina Aguilera, dopo la sua prima esperienza nel lontano 1998, è tornata in casa Disney. La prima versione di “Reflection” di Christina Aguilera arrivò per il lungometraggio animato Mulan. Il brano diede il via alla sua carriera da cantante. Oggi, nel 2020, la Disney ha chiesto nuovamente a Christina di interpretare il brano e di cantare alcune canzoni inedite per la nuova pellicola.

Insieme al grande successo di Reflection cantato da Aguilera sarà disponibile per la colonna sonora anche la versione interpretata da Yifei Liu, l’attrice che vestirà i panni della guerriera Mulan.

Per la versione animata del film fu Lea Salonga l’interprete di Reflection, scritta da Matthew Wilder e David Zippel. La cantante non diede solo voce a Mulan ma anche al canto della principessa Jasmine nel film Aladdin del 1992. Quando uscì il film Mulan, casa Disney realizzò un remix della canzone rendendola pop per avere una maggiore copertura mediatica e raggiungere anche le radio.

I compositori del brano scelsero nel 1998 la allora diciassettenne Aguilera dopo aver ascoltato una sua cover di Run to You, canzone di Whitney Houston.

In italiano la canzone è “Riflesso”, ed è quella in cui Mulan si toglie il trucco e scioglie i capelli mentre prende la decisione di abbandonare il ruolo della brava fanciulla per seguire il proprio cuore.

“E il riflesso mio sarà uguale a me”.

Testo di “Reflection”

(Verse 1)

Look at me

You may think you see

Who I really am

But you’ll never know me

Every day

It’s as if I play a part

Now I see

If I wear a mask

I can fool the world

But I cannot fool my heart



(Chorus)

Who is that girl I see

Staring straight back at me?

When will my reflection show

Who I am inside?

(Verse 2)

I am now

In a world where I

Have to hide my heart

And what I believe in

But somehow

I will show the world

What’s inside my heart

And be loved for who I am

(Chorus)

Who is that girl I see

Staring straight back at me?

Why is my reflection

Someone I don’t know?

Must I pretend that I’mSomeone else for all time?

When will my reflection show

Who I am inside?

(Bridge)

There’s a heart that must be

Free to fly

That burns with a need to know

The reason why

(Chorus)

Why must we all conceal

What we think, how we feel?

Must there be a secret me

I’m forced to hide?

I won’t pretend that I’m

Someone else for all time

When will my reflection show

Who I am inside?

When will my reflection show

Who I am inside?

Traduzione di “Reflection”

(Strofa 1)

Guardami

pensi anche di vedere

chi sono veramente

ma tu non mi conoscerai mai

ogni giorno

è come se interpretassi un ruolo

ora capisco

che se indosso una maschera

posso ingannare il mondo

ma non posso ingannare il mio cuore



(Ritornello)

Chi è la ragazza che vedo

che a sua volta mi fissa?

quand’è che il mio riflesso mostrerà

chi sono dentro?

(Strofa 2)

Sono ora

in un mondo dove io

ho nascosto il mio cuore

e quello in cui credo

ma in qualche modo

io mostrerò al mondo

che cosa c’è dentro il mio cuore

e sarò amata per quello che sono

(Ritornello)

Chi è la ragazza che vedo

che a sua volta mi fissa?

perché il mio riflesso

è qualcuno che non conosco?

sono obbligata a fingere di essere qualcun’altro per tutto il tempo?

quand’è che il mio riflesso mostrerà

chi sono dentro?

(Ponte)

C’è un cuore che deve essere

libero di volare

quelle ustioni hanno bisogno di sapere

il motivo

(Chorus)

Perchè dobbiamo tutti nascondere

che cosa pensiamo, come ci sentiamo?

dev’esserci una me segreta che

sono obbligata a nascondere?

io non fingerò che sono

qualcun’altro per tutto il tempo

quand’è che il mio riflesso mostrerà

chi sono dentro?

quand’è che il mio riflesso mostrerà

chi sono dentro?