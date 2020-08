Random pubblica il nuovo singolo “Nudi nel letto” disponibile in digitale

Reduce del successo ottenuto con il suo EP di debutto “Montagne Russe” il giovane Random pubblica il nuovo singolo “Nudi nel letto“. Un rapper emergente che aveva già iniziato a conquistare una fetta di pubblico con alcuni singoli raggiungendo milioni di stream. Il suo talento è stato notato da Maria De Filippi che lo ha voluto nella sua trasmissione “Amici Speciali“. In quest’occasione non sono si è fatto conoscere ma ha debuttato anche il singolo “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa“, che si è aggiudicato la quarta posizione tra i brani più ascoltati su Spotify quest’estate.

Rapper Random

Torna ora con “Nudi nel letto” che ha presentato con “una canzone pensata per la fine dell’estate, momento in cui una sorta di malinconia ci pervade. Nel singolo viene descritto come le cose giunte al termine aprono spazi a nuove opportunità“. Il brano parla di una relazione e sebbene sia papabile la malinconia con la quale viene descritta, il sentimento sembra non averlo abbandonato.

“E non ti vedo

Però ti osservo

Non ci fai caso

Io ora sto nel mio angolo

Ti amo ma non te lo dirò mai”

Random ci ha tenuto a far sapere che ha preferito non rincorrere la strada dei tormentoni, “in questi mesi ho ricevuto diverse proposte dove venivo invitato a realizzare canzoni ‘latineggianti estive’“, ha dichiarato. La sua decisione di rifiutare queste offerte nasce dalla volontà di rimanere fedele a ciò che sente di essere e a quello che sente di voler offrire con la sua musica.

Il risultato di questo è l’uscita di un brano che definisce molto importante per lui. In realtà il giovane non si sarà dato ai ritmi latini, ma “Nudi nel letto” mostra ancora una volta la sua potenzialità. Dateci un ascolto e fateci sapere cosa ne pensate!

Testo di Nudi nel letto di Random

E ripenso

Che eravamo in un buco ed adesso

Coi pensieri ormai nudi nel letto

Tra un po’ amore ci arrivo, promesso

Ma nel frattempo io ci ripenso

A me e te quando non c’era un euro

Alle cose che non ti ho mai detto

E accadrà ce l’ho scritto sul petto

Sul petto

Ci vuole solo tempo

Io quanto ne ho perso

Noi che non ne abbiamo il tempo

Ci puoi fare poco quando il fuoco è spento

Ci vuole solo tempo (Il tempo non basta per noi)

Io quanto ne ho perso (Se mi perdo, perdo)

Noi che non ne abbiamo il tempo

Ci puoi fare poco quando il fuoco è spento

E non ti vedo

Però ti osservo

Oh, oh, non ci fai caso

Io ora sto nel mio angolo

Ti amo ma non te lo dirò mai

So che mi pensi e questa notte, questa notte mi avrai

Se ti va andiamo a casa, che non resisto più

Che qui mi manca l’aria, torna se ci sei tu

E no non cambio strada, rimane questa qua

Per quanto poi si vedrà

E ripenso che eravamo in un buco ed adesso

Coi pensieri ormai nudi nel letto

Tra un po’, amore, ci arrivo, promesso

Ma nel frattempo io ci ripenso

A me e te quando non c’era un euro

Alle cose che non ti ho mai detto

“Accadrà” ce l’ho scritto sul petto, sul petto

Ci vuole solo tempo