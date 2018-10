Vi ricordate di Avatar? Ovvio che si, come poter dimenticarlo. Gli anni passano e dopo l’uscita del primo film (nel lontano 2009) non abbiamo fatto altro che domandarci quando sarebbe uscito il sequel.

Adesso sembrerebbe che al nostro quesito ci sia una risposta.

Come annunciato in precedenza, dopo il grande successo del primo film di “Avatar”, James Cameron, regista del film, si è spostato in Nuova Zelanda per continuare a preparare la saga (composta da 5 film in tutto).

In una recente intervista, l’attrice Sigourney Weaver ha rivelato di aver già finito le riprese di Avatar 2 e Avatar 3, e di essere momentaneamente impegnata con i restanti due.

“Avevamo quasi iniziato quando sono stata chiamata da James Cameron. Nel tempo che Fox ha accantonato il progetto, Neill ha trovato talmente tanti lavori che avremmo dovuto aspettare a lungo. Adesso sto girando Avatar 4 e 5. Adoro lavorare con Neill e credo che avrebbe fatto un lavoro fantastico, anche James Cameron crede che sia una grande idea, così non si sa mai. Adesso però credo che Neill stia sviluppando tre differenti progetti” le parole dell’attrice.

Per i più impazienti è arrivato il momento di rivelare la data fissata per l’uscita di Avatar 2, ovvero il 18 dicembre 2018. Il motivo di così tanta attesa? I sequel di Avatar verranno girati con alcune delle tecnologie più innovative e avanzate di motion capture, e anche un enorme sviluppo di effetti speciali. Un grande lavoro e le aspettative non possono che salire alle stesse. Per Avatar 3,4,5 invece dovremmo aspettare un po’ più tempo!

Se non ha mai visto Avatar ecco qui il trailer del primo film che ha appassionato un mondo intero.