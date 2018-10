Gli Slipknot tornano ad Halloween con il nuovo singolo

Il gruppo metal di Corey Taylor è tornato oggi con un sorprendente regalo per i fan, un nuovo singolo lanciato dagli Slipknot per la notte di Halloween.

In cantiere con il prossimo album, lo descrivono come:

uno dei più oscuri capitoli nella loro storia”.

L’album sarà disponibile il prossimo anno e, dopo aver annunciato alcune date del loro tour europeo, hanno anche condiviso il loro nuovo brano All Out Life, in onda su Beats 1.

Conversando sulle tendenze musicali, Corey ha affermato che si parla troppo di idee tossiche in questi giorni, e ne è infastidito. Continua dicendo:

“Amo la nuova musica, ma allo stesso tempo non voltare le spalle alla musica che c’è stata. E’ un urlo di guerra per tutti e dice: Sai cosa? Non parliamo del vecchio, non parliamo del nuovo, parliamo di ciò che è. Parliamo di ciò che è buono e ciò che è reale ed oltrepassiamolo.”

Gli Slipknot sono a lavoro su nuovi brani, appurando una maturità nel loro percorso mai raggiunta fin ora:

“Ovviamente sto facendo le mie cose, ma [il gruppo] si è appena riunito e ha iniziato a scrivere alcune delle musiche più incredibili che abbia mai ascoltato. E’ stato così piacevole e d’ispirazione per me, tanto da sedermi e scrivere in pratica tutto ciò che sentivo.” “Mi sentivo così bene che quando l’ho presentato la prima volta, eravamo tipo ‘abbiamo bisogno di eseguirlo di nuovo?’ Poi abbiamo deciso che quando ci sarebbe stato l’intero gruppo, avrebbe avuto quell’impatto dal vivo. Quello è Slipknot.”

Taylor ha spiegato che al momento sono in elaborazione venti tracce, definite dal cantante stesso molto buone, e sono in fase di scelta per quali saranno nel nuovo album.

Il prossimo lavoro degli Slipknot è stato definito dal cantante stesso come complicato, oscuro, profondo, melodico, impetuoso,

è furioso ed è crudo come l’inferno. Si andrà a discutere su molte delle cose di cui necessiteranno le persone nella loro vita.”

Video di All Out Life degli Slipknot

Ecco il video del nuovo All Out Life, e buon Halloween ai fan: