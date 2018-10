The Cure e le date del loro nuovo tour

Il gruppo post-punk inglese di Robert Smith, The Cure, torna sui palchi di tutto il mondo con il loro goth-style e il nuovo materiale. The Cure hanno aggiornato le tappe e le date del loro tour 2019.

Il frontman, Robert Smith, aveva già anticipato la realizzazione di nuovi brani da portare sui palchi, soprattutto in Europa, e del loro tour durante i festival del 2019.

Sono state svelate man mano le date e i luoghi dei festival del prossimo anno:

Date e luoghi del The Cure Tour 2019

MARZO

Sabato 16 marzo – The Festival Lawns a Carnival City, Johannesburg, Sud Africa

Giovedì 21 marzo – Ippodromo Kenilworth, Città del Capo, Sudafrica

GIUGNO

Sabato 8 giugno – Castello di Malahide, Dublino, Irlanda

Domenica 16 giugno – FIRENZE ROCKS Festival, Firenze, Italia

Venerdì 21 – Domenica 23 – Festival HURRICANE e SOUTSIDE, Germania

Venerdì 29 giugno – Rock Werchter Festival, Belgio

LUGLIO

Venerdì 29 giugno – Sabato 6 luglio – Roskilde Festival, Danimarca

Giovedì 4 luglio – EXIT Festival Serbia

Giovedì 11 luglio – NAS Alive Festival, Portogallo

Mercoledì 17 luglio – EJEKT Festival Plateia Nerou, Faliro, Atene, Grecia

Giovedì 18 – Sabato 20 – Colors Of Ostrava, Repubblica Ceca

AGOSTO

Venerdì 16 agosto – Glasgow Summer Sessions, Scozia

Venerdì 23 agosto – Rock En Seine Festival, Francia

Le nuove headlines annunciate sono quelle del Roskilde Festival in Danimarca e del NAS Alive Festival in Portogallo.

The Cure: Anniversario 40 anni

La celebrazione dei 40 anni dal loro primo brano, ha portato il gruppo ad esibirsi all’Hyde Park di Londra, uno spettacolo unico. The Cure si sono esibiti anche al Meltdown Festival 2018.

Il nuovo materiale su cui lavora il gruppo è stato commentato dallo stesso Smith con:

“Ho scritto appena qualche parola.”

Robert Smith racconta di esser stato ispirato dopo aver realizzato il Meltdown Festival di quest’anno.

Ho tentato di scrivere canzoni su qualcosa di diverso da ciò che sentivo, ma erano aride, erano mentali, e quello non sono io.”

Gli è stato anche chiesto di una possibile delusione nel caso in cui il gruppo non riuscisse ad incidere un nuovo album, a tal proposito il frontman ha affermato:

“Lo sarei, si. Perchè ho preso l’impegno di andare in studio e creare canzoni per il gruppo, cosa che non ho fatto per dieci anni.” “Meltdown mi ha ispirato a fare qualcosa di nuovo perchè sto ascoltando nuovi gruppi. Sono entusiasmato dal loro entusiasmo. Quindi se non funziona, sarò abbastanza turbato, perchè ciò significherà che i brani non sono sufficienti.”

Un nuovo progetto per Smith, quello di riportare il suo gruppo in scena con nuovi propositi ed ispirazioni, ma tenendo stretta la sua indole creativa,e di certo non manca di personalità.