Sta per debuttare nelle sale cinematografiche americane mentre la data di rilascio in Italia è slittata al 9 Gennaio.

Il reboot del film “Charlie’s Angels” vedrà tre nuovi personaggi, intepretati da Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska, nei panni dei nuovi angeli ad affrontare nuove avventure.

La colonna sonora del film è stata affidata ad Ariana Grande che ne è stata produttrice esecutiva.

Il singolo di lancio “Don’t Call Me Angel” l’ha vista protagonista insieme a Miley Cyrus e Lana Del Rey, ma Ariana è presente in cinque delle unidici tracce contenute nell’album.

Proprio in questi giorni attraverso il suo profilo social ha condiviso le anteprime delle singole tracce che sono state racchiuse in un unico video, durante il quale scorrono nello sfondo alcune immagini del film.

“Dateci un ascolto e fatemi sapere quale siete più eccitate di ascoltare!”

La cantante ha preso parte al brano “Got Her Own” collaborando con la collega Victoria Monet, alla traccia “Nobody” insieme a Chaka Khan, al singolo “How I Look on You” del quale è l’unica voce e infine ha accostato la sua voce a quella di due amiche: Nicki Minaj e la giovane Normani. Le tre hanno collaborato al brano “Bad To You”.

Una colonna sonora tutta al femminile che ha voluto rendere omaggio alla forza delle donne rappresentata nel film.

Insieme alle già citate infatti sarà possibile ascoltare i brani di Anitta, Danielle Bradbery, Kash Doll, Alma, Kim Petras e Stefflon Don.

L’intero album sarà disponibile sulle piattaforme digitali a partire da domani, venerdì 1 Novembre, data in cui le nuove “Charlie’s Angels” debutteranno sugli schermi americani.

Quindi anche se dovremo aspettare fino a Gennaio per la visione del film avremo modo di goderci ugualmente la colonna sonora.

“Charlie’s Angels” al cinema dal 9 Gennaio 2020.