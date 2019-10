In Italia siamo soliti festeggiare Halloween travestendoci nella notte del 31 Ottobre. In America invece è tutta un’altra storia.

Halloween è una festa particolarmente sentita da quelle parti ed è solito celebrare questa festività durante tutto il mese, addobbando case, intagliando zucche e partecipando alle feste a tema.

Anche quest’anno le celebrità non hanno perso l’occasione per postare sui social le loro trasformazioni anche diversi giorni prima di questa giornata.

Diamo un’occhiata e vediamo a chi si sono ispirati quest’anno i vari artisti.

Se pensavate che sarebbe stato Joker il travestimento prescelto dai più, vi sbagliate. Quest’anno in molti si sono voluti mettere nei panni di una delle artiste rivelazioni del 2019: Billie Eilish.

Mentre la cantante inglese Anne-Marie si è ispirata allo stile della ragazza, l’attrice Nina Dovreb ha voluto ricreare il trucco del video del singolo “When the party’s over”.

Anne-Marie – Billie Eilish

Nina Dovreb – Billie Eilish

Perchè limitarsi a un solo look? Nicki Minaj e il neo marito Kenneth Petty hanno voluto rincarnare due coppie del cinema: prima quella di Joker e Harley Quinn e poi quella delle bambole assassine Chucky e Tiffany.

Nicki Minaj e Kenneth Petty – Joker e Harley Quinn

Nicki Minaj e Kenneth Petty – Chucky e Tiffany

La cantante Charlie XCX ha voluto rendere omaggio a una delle icone del pop, Madonna, ricreando il look utilizzato nel servizio fotografico del suo ultimo album Madame X.

Charlie XCX – Madonna

Demi Lovato aveva deciso di prendersi una pausa dai social, ma il travestimento per questa festività andava condiviso, così come alcuni scatti dalle feste a tema alle quali ha partecipato. Per lei quest’anno un perfetto trucco in tema IT.

Demi Lovato – Lady Pennywise

La giovane cantante Normani ha preso ispirazione da uno dei famosi servizi fotografici di Naomi Campbell, riproducendo posa e outfit.

Normani – Naomi Campbell

L’attore Evan Peters e la cantante Halsey hanno deciso di ufficializzare le voci sulla loro frequentazione e fare il loro debutto come coppia a un evento della serie “American Horror Story” di cui lui è protagonista. Ovviamente non hanno potuto perdere l’occasione di presentarsi in tema Halloween.

Evan Peters e Halsey – Sonny e Cher

Shawn Mendes ha voluto festeggiare Halloween sul palco, il cantante è infatti attualmente in Australia con il suo tour e durante una delle tappe ha deciso di impersonificare una rockstar anni ’80.

Shawn Mendes – Rockstar anni ’80

Infine Justin Timberlake e la moglie Jessica Biels potrebbero aver vinto il titolo di “travestimento dell’anno”. L’attrice si è divertita a impersonificare il marito durante i suoi anni d’oro negli NSYNC mentre lui, possiamo dire, le ha fatto da perfetta spalla.

Jessica Biels e Justin Timberlake – Justin Timberlake e il suo microfono

Beh, possiamo dire che anche quest’anno le celebrità non si sono risparmiate.

Fateci sapere qual è il vostro look preferito!