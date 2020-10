Le superstar latine Becky G e Ozuna hanno unito le forze per creare un frizzante banger dal titolo “No Drama“, che ha il potenziale per essere un crossover di successo. E gli ascoltatori se ne sono accorti, perché al momento in cui scriviamo questo articolo, il video pubblicato 3 giorni fa, ha già superato le 2 milioni di visualizzazioni. Ad essere precisi, è arrivato a quasi 2 milioni e 500 mila visite e più di 6 mila commenti.

“Nessun dramma, nessun dramma, nessun dramma”, canta Becky G nel ritornello orecchiabile di No Drama.

“Il 2020 è stato carico di drammi. Il dramma politico, il dramma del coronavirus, il dramma della crisi della salute mentale. No Drama è la mia cura per il buon umore nel 2020″, ha detto Becky.

La canzone, che è stata co-scritta da Becky G e Ozuna, è la prima collaborazione tra i due artisti. Non per mancanza di tentativi, però. Come ha detto Becky G, lei e il cantante portoricano erano in trattative da tempo per trovare il progetto giusto su cui collaborare. “No Drama” sembrava perfetto per i due candidati al Latin Grammy.

Becky G in una foto estratta dal video di No Drama

Il video musicale di “No Drama”, diretto da Mike Ho e girato con le più severe disposizioni per tenere tutti i soggetti coinvolti al sicuro dal COVID-19, è stato un ritorno al lavoro per entrambi gli artisti, che sono stati diligentemente in quarantena con la famiglia negli ultimi mesi.

“Ora, forse più che mai nella nostra vita, avere meno drammi è un qualcosa di cui tutti abbiamo bisogno, e questo ha ispirato la canzone”, ha detto Becky.

Secondo i nostri calcoli, “No Drama” è il decimo singolo ufficiale di Becky nel 2020.

E a te è piaciuta la canzone? Dì la tua nei commenti.

Il testo di No Drama di Becky G e Ozuna

[Intro: Becky G & Ozuna]

Jaja

Me ves con esa mirada de la primera vez (De la primera ve’)

Tan perfecto, no encuentro defectos, mi mundo está al revés

Tú tienes el físico exacto (Exacto)

Y tienes ese orgullo intacto (Tienes ese orgullo intacto)

Tú tienes tantas cualidades, no parecen reale’ (Oh-oh, oh-oh)

Tú a mí me gustas tanto

[Ritornello: Becky G & Ozuna]

Y siempre estás peleándome

No drama, no drama, no drama (Drama)

¿Por qué tantas peleas? Si terminas en mi cama

No drama, no drama, no drama

¿Pa’ qué tan orgulloso? Si al final siempre me llama’

Es que su cuerpo me encanta, yeah

Pero te me quejas tanto, uh-oh

No drama, no drama, no drama

Y siempre está peleándome

[Verso 1: Ozuna]

Ah, ma’, no drama (Drama)

Yo estoy tranquilo porque tú ere’ mía y nadie se compara

Deja de estar negando, a escondías’ tú me llamas

Pa’ que le llegue y te lleve donde nadie sepa nada

Me gustas tanto, yo conozco bien tu’ encanto’

Te juro que sin ti no aguanto, es imposible evitar

Nunca te quisiera fallar por eso es que yo soy así

Tú tranquila, déjate llevar y vacila

Que tengo un par de babies que por mí hacen fila

Tú sabe’ que yo soy el real killa

Ella es la comet y yo la estrella, sigo aquí en la misma esquina

Y me gustas tanto, yo conozco bien tu’ encanto’

Te juro que sin ti no aguanto

Es imposible evitar, nunca te quisiera fallar

Por eso es que yo soy así (Yeah-eh-eh)



[Coro: Becky G & Ozuna]

No drama, no drama, no drama (Drama)

¿Por qué tantas peleas? Si terminas en mi cama

No drama, no drama, no drama

¿Pa’ qué tan orgulloso? Si al final siempre me llama

Es que su cuerpo me encanta, yeah

Pero te me quejas tanto, uh-oh

No drama, no drama, no drama (No drama)

No, no, no, no

[Verso 2: Becky G]

¿Por qué lo hace’ difícil? Papi, cógela easy

Saco bandera blanca pa’ que me des un kissy

Es que yo no quiero pelear

Lo que te tiene mal en la cama lo podemo’ arreglar

E’ que estoy dispuesta a darte lo que tú quieras

Sinceramente, yo solo quisiera, yeah

No drama, no drama contigo

Sígueme, que yo te sigo

[Ponte: Becky G]

Y si me subo arriba, ¿qué vas a hacer?

Y si te beso el cuello, ¿qué dice usted?

Ya se te está olvidando

Lo que estabas diciendo (Yeah)

Y si me subo arriba, ¿qué vas a hacer?

Y si te beso el cuello, ¿qué dice usted?

Ya se te está olvidando

Lo que estabas diciendo



[Ritornello: Becky G & Ozuna]

Y siempre estás peleándome

No drama, no drama, no drama (Drama)

¿Por qué tantas peleas? Si terminas en mi cama

No drama, no drama, no drama

¿Pa’ qué tan orgulloso? Si al final siempre me llama’

Es que su cuerpo me encanta, yeah

Pero te me quejas tanto, uh-oh

No drama, no drama, no drama (Oh-oh)

Y siempre está peleándome

[Conclusione: Becky G & Ozuna]

No drama, no drama, no drama

No drama, no drama, no drama (Yeah-eh)

(Con El Negrito Ojos Claro’)

(Ozuna, Ozuna, Ozuna, Ozuna, jaja)

No drama, no drama, no drama

No no, no no, no no, oh no

(Hydro, Mambo Kingz, Luian; oh-oh)

(Woh-oh-oh

Hi Music Hi Flow)

Becky-Becky-Becky G

(Becky G, la baby)