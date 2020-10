Tra i vari remix e l’iconico Club Future Nostalgia, l’era di Future Nostalgia di Dua Lipa ci sorprende sempre. E ci sono ancora un paio di colpi di scena all’orizzonte. La cantante 25enne ha collaborato di recente con la pop star belga Angèle per un nuovo singolo dal titolo “Fever“, il sesto estratto dall’album.

Fever è stato pubblicato il 30 ottobre 2020. Ad un certo punto della canzone sentiamo cantare la bravissima Angèle Joséphine Aimée Van Laeken o più comunemente conosciuta come Angèle. Ebbene si, il brano presenta anche dei versi in francese.

Stando ai social media di Dua Lipa, presto potremo vedere anche un video musicale per Fever.

Ma qual è il significato di Fever?

Nella canzone, Dua Lipa dice di essere innamorata del suo nuovo partner. Confessa che stava bene prima che lui arrivasse, ma ora è molto confusa. Ha preso una febbre che può essere placata solo dal tocco magico di questo ragazzo. Più lui si fa sentire, più lei cede. I testi francesi di Angèle cantano su versi simili e la belga dice a Dua che sta facendo la cosa giusta con lui.

Dua Lipa e Angèle nella cover di Fever.

Ma chi è Angèle?

Allora chi è Angèle? Ebbene, è una delle più grandi star attuali del mondo musicale francofono. Il suo album di debutto, Brol, è stato un enorme successo (ha venduto più di 750.000 copie solo in Francia) e ha prodotto grandi successi europei tra cui “Tout Oblier”, “Balance Ton Quoi” e “Oui ou Non”. Collaborare con Dua permetterà ad Angèle di farsi apprezzare dai fan del pop in lingua inglese.

E a te è piaciuta la traccia? Dì la tua nei commenti.

Il testo di Fever

[Verso 1: Dua Lipa]

Before you came around, I was doing just fine

Usually, usually, usually, I don’t pay no mind

And when it came down, I was looking in your eyes

Suddenly, suddenly, suddenly I can feel it inside

[Ritornello: Dua Lipa]

I’ve got a fever, so can you check?

Hand on my forehead, kiss my neck

And when you touch me, baby, I turn red

I’ve got a fever, so can you check?

[Verso 2: Angèle]

Peut-être qu’avec du temps, ça partira

Et pourtant, et pourtant, et pourtant, je ne m’y vois pas

Comme un médicament, moi je suis rien sans toi

Et je sais que j’essaie, quе je perds du temps dans tеs bras

[Ritornello: Dua Lipa]

I’ve got a fever, so can you check?

Hand on my forehead, kiss my neck

And when you touch me, baby, I turn red

I’ve got a fever, so can you check?

[Ponte: Angèle]

Car dans mes yeux, ça se voit

La fièvre dans mes yeux, oui, ça se voit

Mon cœur se serre, j’ai du feu dans la voix

Le plus souvent, c’est quand je pense à toi

[Chorus: Dua Lipa & Angèle]

I’ve got a fever, can you check?

Hand on my forehead, kiss my neck

And when you touch me, baby, I turn red

I’ve got a fever, so can you check? (Amour en fièvre)

[Post-Ritornello: Dua Lipa & Angèle]

Tell me what you wanna do right now

Tell me what you wanna do right now (Amour en fièvre)

Tell me what you wanna do right now

‘Cause I don’t really wanna cool it down (Amour en fièvre)

Tell me what you wanna do right now

Tell me what you wanna do right now (Amour en fièvre)

Tell me what you wanna do right now

‘Cause I don’t really wanna cool it down

[Conclusione: Angèle with Dua Lipa]

Car dans mes yeux, ça se voit

La fièvre dans les yeux, oui, ça se voit

Mon cœur se serre, j’ai du feu dans la voix

Le plus souvent, c’est quand je pense à toi