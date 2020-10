Testo di “Vent’anni”

(Strofa)

Io c’ho vent’anni

perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi

ho paura di lasciare al mondo soltanto denaro

che il mio nome scompaia

tra quelli di tutti gli altri

ma c’ho solo vent’anni

e già chiedo perdono

per gli sbagli che ho commesso

ma la strada è più dura quando stai puntando al cielo

quindi scegli le cose che sono davvero importanti

scegli amore o diamanti

demoni o santi

(Ritornello)

E sarai pronto per lottare

oppure andrai via

e darai la colpa agli altri

o la colpa sarà tua

correrai diretto al sole

oppure verso il buio

sarai pronto per lottare

per cercare sempre la libertà

e andare un passo più avanti

essere sempre vero

spiegare cosa è il colore

a chi vede bianco e nero

andare un passo più avanti

essere sempre vero

e prometti domani a tutti parlerai di me

e anche se ho solo vent’anni dovrò correre

(Strofa 2)

Io c’ho vent’anni

e non mi frega un cazzo

c’ho zero da dimostrarvi

non sono come voi che date l’anima al denaro

dagli occhi di chi è puro

siete soltanto codardi

e andare un passo più avanti

essere sempre vero

spiegare cosa è il colore

a chi vede bianco e nero

e andare un passo più avanti

essere sempre vero

e prometti domani a tutti parlerai di me

e anche se ho solo vent’anni dovrò correre

per me

(Ritornello)

E sarai pronto per lottare

oppure andrai

e darai la colpa agli altri

o la colpa sarà tua

correrai diretto al sole

oppure verso il buio

sarai pronto per lottare

per cercare sempre la libertà

(Strofa 3)

E c’hai vent’anni

ti sto scrivendo adesso

prima che sia troppo tardi

e farà il male il dubbio

di non essere nessuno

sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri

ma c’hai solo vent’anni