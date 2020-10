Ariana Grande ha pubblicato il suo sesto album nella giornata di ieri (30 ottobre 2020) e Positions è una raccolta coesa di brani R&B per lo più mid-tempo.

Questo è sicuramente uno di quei dischi che necessita di un paio di ascolti per fare breccia nei cuori degli ascoltatori, ma una volta che si incunea dentro di te, non ne esce più. Per cominciare, la title track “Positions” è molto radio friendly e “west side” campiona in modo intelligente (e rispettoso) “One In A Million” di Aaliyah.

Positions vanta anche diverse collaborazioni niente male.

“Motive” è un raro momento uptempo con Doja Cat, e merita di diventare un singolo ufficiale, mentre “off the table” è una collaborazione con The Weeknd che riassume perfettamente il focus dell’album, che sembra incentrato sulle relazioni amorose. Nell’album Positions ascoltiamo anche Ty Dolla $ign in una gradita apparizione nel singolo “safety net“.

L’attenzione di Ariana nel creare uno stato d’animo invece che radunare 10 singoli di diversa natura è stata una pillola amara da ingoiare per alcuni fan, ma per noi funziona. Avremo solo voluto che la pop star avesse tagliato un paio di canzoni (“shut up” e “just like magic,” ad esempio) ma ci accontentiamo lo stesso.

Ascolta qui sotto il sesto album di Ari e dici qual è la tua canzone preferita.