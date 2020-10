Sam Smith ha pubblicato il suo terzo album, Love Goes, nella giornata di ieri (30 ottobre 2020), lo stesso giorno in cui Ariana Grande ha pubblicato il suo sesto album “Positions“.

A Sam la concorrenza non fa paura e ci sta, vista la qualità delle canzoni presenti in Love Goes.

Se al primo ascolto Positions ti immerge in una raccolta di brani mid-tempo, Love Goes di Sam Smith è invece una bellissima collezione di ballate e brani molto emotivi.

Tra questi brani emotivi, c’è un singolo ci ha colpito molto.

Si intitola Kids Again ed è l’ultimo singolo ufficiale del cantante britannico.

“Non posso nemmeno pensare di aver evitato ancora l’East Side, anche se so che non ci vivi adesso”, inizia la canzone Sam. “Ultimamente sei l’unica cosa presente nella mia mente e non riesco a fare a meno di guidare verso casa tua.”

Le cose si fanno davvero emozionanti nel ritornello.

“Ci pensi almeno al modo in cui abbiamo cambiato il mondo?” canta Sam Smith sopra l’entusiasmante produzione di Andrew Watt e Louis Bell.

“E non ti rende triste il fatto che non saremo mai più bambini.”

Sam dà il meglio di sé quando ci tira le corde del cuore e con “Kids Again” riesce a strapparci anche qualche lacrimuccia.

La cover ben si adatta all’atmosfera del testo. Vediamo il 28enne perso nei suoi pensieri e ricordi in un molo abbandonato sul mare. Nel video musicale diretto da Alasdair McLellan – che puoi vedere qui sopra – Sam sembra ricordare alcune cose belle del suo passato tra immagini in bianco e nero e a colori.

E a te è piaciuta la canzone? Dì la tua nei commenti. Noi ti lasciamo al testo in lingua originale e alla traduzione dello stesso in italiano.

Sam Smith nella cover di Kids Again.

Il testo di Kids Again di Sam Smith

[Verso 1]

Can’t believe I still avoid the east side

Even though I know that you don’t live there now

Lately you’re the only thing on my mind

And I can’t stop my self on drivin’ by your house

[Pre-Ritornello]

Ooh, every time I hear our song it kind of hurts me still

And, ooh, even after all this time, I kinda miss you still

I’m wondering

[Ritornello]

Do you even think about it?

The way that we changed the world

And don’t it make you sad

That we’ll never be kids again?

No, we’ll never be kids again

Tell me how you livе without it

Did somebody change your world

And now you don’t look back?

‘Cause wе’ll never be kids again

No, we’ll never be kids again

No, we’ll never, never, ever, ever, ever, ever

[Verso 2]

Livin’ out of suitcases and hotels

Drinking way too much and talking through the night

Really wish I didn’t know you so well

Wouldn’t be so hard to leave the past behind

[Pre-Ritornello]

Ooh, every time I hear our song it kind of hurts me still

And, ooh, even after all this time, I kinda miss you still

I’m wondering

[Ritornello]

Do you even think about it?

The way that we changed the world

And don’t it make you sad

That we’ll never be kids again?

No, we’ll never be kids again

Tell me how you live without it

Did somebody change your world

And now you don’t look back?

‘Cause we’ll never be kids again

No, we’ll never be kids again

No, we’ll never, never, ever, ever, ever, ever

[Ponte]

Mm, mm

I, I, I, I

I’m, I’m

Mm, mm

[Ritornello]

Do you even think about it?

The way that we changed the world

And don’t it make you sad

That we’ll never be kids again?

No, we’ll never be kids again

Tell me how you live without it

Did somebody change your world

And now you don’t look back

Cause we’ll never be kids again

No, we’ll never be kids again

No, we’ll never, never, ever, ever, ever, ever

La traduzione del testo di Kids Again si Sam Smith

Non posso nemmeno pensare di aver evitato ancora l’east side

Anche se so che ora non vivi più lì

Ultimamente sei il mio unico pensiero

E non riesco a fare a meno di guidare verso casa tua

E poi tutte quelle volte che sento una canzone mi sento triste

E si, anche dopo tutto questo tempo, mi manchi sempre un po’

Mi chiedo

Almeno tu ci pensi?

Al modo in cui insieme abbiamo cambiato il mondo

E non sei triste per

Il fatto che non saremo mai più bambini?

No, non saremo mai più bambini

Dimmi come fai a vivere senza

Quella persona che ha cambiato il tuo mondo

E ora non guardi al passato?

Perché non saremo mai più bambini

No, non saremo mai più bambini

No, mai, mai, mai, mai, mai, mai

Vivere tra alberghi e valigie

Bere troppo e chiacchierare tutta la notte

Vorrei davvero non averti conosciuto così bene

Non sarebbe così complesso lasciarci il passato alle spalle

E poi tutte quelle volte che sento una canzone mi sento triste

E si, anche dopo tutto questo tempo, mi manchi sempre un po’

Mi chiedo

Almeno tu ci pensi?

Al modo in cui insieme abbiamo cambiato il mondo

E non sei triste per

Il fatto che non saremo mai più bambini?

No, non saremo mai più bambini

Dimmi come fai a vivere senza

Quella persona che ha cambiato il tuo mondo

E ora non guardi al passato?

Perché non saremo mai più bambini

No, non saremo mai più bambini

No, mai, mai, mai, mai, mai, mai

Mmmm

Io, io, io, io

Sono, sono

Mmmm

Almeno tu ci pensi?

Al modo in cui insieme abbiamo cambiato il mondo

E non sei triste per

Il fatto che non saremo mai più bambini?

No, non saremo mai più bambini

Dimmi come fai a vivere senza

Quella persona che ha cambiato il tuo mondo

E ora non guardi al passato?

Perché non saremo mai più bambini

No, non saremo mai più bambini

No, mai, mai, mai, mai, mai, mai