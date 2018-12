Selena Gomez è ‘eccitata’ per il nuovo anno

Selena Gomez ha finito il suo percorso di riabilitazione e per lei questo 2019 sarà un “nuovo inizio”.

La cantante ventiseienne è entrata in un centro di trattamento all’inizio di ottobre dopo aver subito un “collasso emotivo” a seguito di numerosi ricoveri dovuti a problemi legati al trapianto di rene e al lupus l’anno scorso.

E quando ha terminato il processo di riabilitazione il mese scorso, ha continuato comunque a lavorare per migliorare la sua salute, ed alcune fonti dicono che è pronta per iniziare il 2019 con le sue “nuove abilità”, apprese in questi mesi e che la aiuteranno a vivere meglio la quotidianità.

Una fonte ha detto:

“Selena è eccitata per il nuovo anno. Si sente come se fosse rinnovata e ha nuove abilità che gli torneranno utili nella vita quotidiana. Si sente benissimo. Sta seguendo una semplice routine quotidiana che prevede un allenamento, escursioni, pilates o hot yoga, sessioni di terapia e passa molto tempo con gli amici.”

La cantante di Wolves ha iniziato ad andare in chiesa e sta lavorando con diversi professionisti che la stanno aiutando a mettere insieme una routine per poter rimanere in buona salute.

La fonte ha aggiunto:

“Lei sta andando in chiesa e si sta circondando di persone giuste. Sta lavorando con diversi professionisti che la stanno aiutando a concentrarsi sull’essere positivi e sulla salute. Trascorre del tempo con loro ogni giorno.”

E Selena si è anche goduta le “freddi notti a casa” con i suoi amici più stretti, che stanno ancora sostenendo il suo viaggio verso un miglior stato di salute.

Parlando con E! News, un’altra fonte ha detto:

”Selena è stata in giro con il suo gruppo ristretto di amiche e con esse trascorre molto tempo a casa. Selena ha un modo diverso di affrontare la vita in questo momento, e sta imparando ogni giorno dai migliori health coach e specialisti vari. Sta davvero vivendo uno stile di vita low-key.”

Noi facciamo un grosso in bocca al lupo a Selena e siamo contenti per questo suo nuovo inizio.