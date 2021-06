Vin Diesel ama parlare dei progetti di Vin Diesel, e chi può biasimarlo? Faresti lo stesso se fossi Vin Diesel. Uno degli argomenti preferiti di Diesel riguarda i sequel dei suoi vari film. Diavolo, l’anno scorso ha persino parlato di un potenziale sequel di L’ultimo cacciatore di streghe, che probabilmente nessuno si filerebbe se non proprio Vin Diesel. Ora il vecchio Vin ha voluto parlare di un’altra saga, dicendo che potremmo vedere un altro film di Riddick, quindi Riddick 4.

La saga di Riddick sembra che sia stata creata e promossa proprio da Vin Diesel. Pitch Black, il primo film della serie, è uno dei titoli che ha contribuito a trasformare Diesel in una star, ma non ha avuto bisogno di un sequel. Ne ha uno, comunque. Quel sequel era The Chronicles of Riddick del 2004, davvero un bel film, strano, simile a Dune, sorprendentemente ambizioso, ma forse non del tutto riuscito. Anche se Chronicles rimane il film con il maggior incasso della serie, è considerato un flop al botteghino e aveva ucciso le possibilità di avere un seguito.

Alla fine le cose sono cambiate e Vin è tornato ad interpretare il ruolo in Riddick del 2013. Diesel ha ripreso ancora una volta il ruolo dell’antieroe Richard B. Riddick, che è in grado di vedere al buio ed è il più tosto di tutti. Riddick ha però toppato al botteghino come il precedente capitolo della saga. Ma Vin Diesel non si arrende e promuove il quarto film della serie di Riddick.

La sceneggiatura di Riddick 4 è pronta

Parlando con Games Radar, Diesel ha dichiarato:

“[Il regista] David Twohy ha scritto una sceneggiatura fantastica [per un nuovo film di Riddick]. È solo una questione di tempo e avremo l’opportunità di girare il film. Credo che lo gireremo in Australia. E sarebbe il quarto capitolo della serie, il che sarebbe fantastico”.

A sentir parlare Diesel, questo film è bello che pronto, con tanto di riprese già programmate. Ma vale la pena notare che a volte Vin Diesel non dice le cose come stanno.

Ma Diesel ha continuato:

“Abbiamo avuto un grande successo con [il videogioco] The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay. Sembra passata un’eternità. Ma immagino che sfrutteremmo l’ambiente videoludico e aggiungeremmo un capitolo in più. La sceneggiatura [del film] è già scritta. Quindi vi dico che stiamo parlando delle riprese del quarto capitolo di Riddick”.

Beh, se insiste, ci crediamo. E tu che ne pensi di un possibile quarto capitolo della saga di Riddick?

Qual è la tua saga preferita con Vin Diesel? Fast And Furious?