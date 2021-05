E non sarà passato nemmeno inosservato come grande rilevanza sia data al personaggio di Sersi, cosa che ci fa supporre che avrà ampio spazio anche nel film.

La regista Chloé Zhao ha recentemente fatto il pieno di statuette all’ultima edizione degli Oscar con il film Nomadland , cosa che sicuramente ha aumentato ancora di più l’hype per l’uscita di Eternals . Si tratta ovviamente di due film agli antipodi e sarà interessante vedere come lo sguardo di una regista indipendente è riuscita a caratterizzare le riprese di un film tipicamente mainstream come quelli della Marvel.

Angelina Jolie interpreterà infatti Thena, una guerriera in grado di plasmare l’enegia cosmica e trasformarla in arma, mentre Sersi avrà il super potere di poter manipolare la materia e gli elementi.

Quando erano iniziate a trapelare le prime notizie sul progetto di Eternals , con la conferma che Angelina Jolie avrebbe fatto parte del cast, molte voci insistenti davano per certo che avrebbe interpretato Sersi. Poco tempo dopo si scoprì invece che il ruolo sarebbe stato assegnato all’attrice Gemma Chan , scritturata in un momento successivo rispetto alla Jolie, che ricopre comunque un ruolo di rilievo.

Un’altra delle ragioni per cui c’era grande attesa per il film Eternals riguardava l’annuncio fatto da un pezzo grosso della Marvel, Victoria Alonso, che aveva dichiarato che era giunto il momento di dare spazio alla diversità e che quindi avrebbero finalmente dato spazio ad un eroe apertamente gay.

Il personaggio di Richard Madden, Ikaris, ha un coinvolgimento non meglio precisato con Sersi, mentre Harington sarà l’umano Dane Whitman, anche lui legato sentimentalmente alla donna, almeno sulla carta (non sappiamo lo spazio dato nel film a queste linee narrative).

Ci sarà una mini reunion per la famiglia Stark di Game of Thrones : in Eternals potremo finalmente rivedere insieme Kit Harington e Richard Madden , rispettivamente Jon Snow e Robb Stark. In realtà ancora non sappiamo quante scene insieme hanno girato, ma la magia del montaggio potrà almeno darci l’illusione di vederli uno accanto all’altro.

5 Dov’è Millie Bobby Brown?

Millie Bobby Brown

I rumors sulla presenza di Millie Bobby Brown, amata dai più per la sua interpretazione di Eleven in Stranger Things, sono quelli che più hanno solleticato la curiosità dei fan. Una nota rivista americana che raramente sbaglia quando fa il nome di qualche attore o attrice, aveva appunto indicato la Brown tra le attrici presenti nel cast. Dopo poco tempo però, vista l’agitazione del web nell’apprendere la notizia, l’attrice stessa era intervenuta sui social per smentire la notizia e lo aveva fatto a pochi giorni dal Comicon. Questo aveva indotto tutti a pensare che fosse una strategia di marketing per fare l’annuncio proprio in occasione dell’evento, ma in realtà non ci fu nessun seguito.

Tuttavia, vista l’autorevolezza della testata che fece il suo nome, sono molti quelli che continuano a sperare nella sua presenza, almeno in un cameo. Anche se il trailer non dà nessun conferma in questo senso e anzi sembra mettere a tacere per sempre le voci su una sua possibile presenza, c’è chi ancora crede nella possibilità di vedere la giovane promessa del cinema in Eternals.

