5 Ragazze Interrotte

Angelina Jolie e Winona Ryder in una scena del film

Il film – ormai di qualche anno fa, ma che merita assolutamente di essere recuperato – parla di un gruppo di ragazze che si ritrova rinchiuso in un istituto psichiatrico alla fine degli anni 60. Mentre fuori il mondo esplode e le strade americane si riempiono di giovani che protestano contro la guerra nel Vietnam e contro un società ingiusta, le protagoniste vivono le loro giornate tra sedute, medicine e tentativi di evasione (se sei già in lockdown non imitarle).

Profondo e toccante, la storia racconta di amicizia e ribellione, di come l’adolescenza sia difficile soprattuto in quegli anni, quando il non volersi conformare era motivo sufficiente per essere giudicati pazzi e l’essere diversi bastava per essere bollati come malati.

Il cast vede come protagoniste Winona Ryder e Angelina Jolie, che grazie a questo ruolo vinse il premio Oscar come Miglior Attice non Protagonista. Una menzione particolare merita anche la colonna sonora, talmente perfetta da immergerti completamente nelle atmosfere di quegli anni.