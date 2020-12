Dal 9 dicembre tornerà su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) ogni mercoledì e in prima serata l’amatissima serie action storica “Vikings”, con la prima parte della sesta stagione in prima visione.

Sconfitto Ivar il Senzaossa, Bjorn può finalmente sedere sul trono di Kattegat mentre sua madre Lagertha sceglie di sotterrare la spada e di allontanarsi dal potere. Ma il regno di pace di Bjorn dura ben poco: entrerà infatti in conflitto con Re Harald mentre sull’intera Scandinavia incombe un pericolo: l’invasione di nemici stranieri, i Russi, dietro i quali c’è Ivar, fuggito a Est dove è stato accolto dal Principe Oleg, detto il Profeta, leader di questo popolo sconosciuto e temibile.

L’acclamata serie ideata e prodotta da Michael Hirst ha il grande pregio di rinnovarsi ad ogni stagione lavorando su un naturale passaggio di testimone tra i protagonisti, mantenendo un fil rouge che fa percepire il racconto come unitario e coerente.

Nella sesta stagione di Vikings il ruolo principale passa a Bjorn la Corazza, che ha il volto di Alexander Ludwing, in scena giovanissimo fin dalla seconda stagione ma qui nel ruolo da protagonista, affiancato da amatissimi personaggi come Lagertha, interpretata da Katheryn Winnick, Floki, interpretato da Gustaf Skarsgård, Ubbe (Jordan Patrick Smith), Ivar il Senzaossa (Alex Høgh) e la new entry Oleg Il Profeta, interpretato da Danila Kozlovsky.

Con il record massimo di punteggio del 100% di gradimento critico sull’aggregatore di recensioni professionali Rotten Tomatoes, Vikings è una coproduzione internazionale irlandese/canadese di World 2000 e Take 5 Productions, in associazione con Corus Entertainment. HISTORY trasmette la serie in Canada e negli Stati Uniti, MGM Television, invece, distribuisce la serie nel resto del mondo.