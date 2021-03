Quest’anno il Festival della canzone italiana, o più comunemente noto come Festival di Sanremo, raggiunge un traguardo veramente importante: da ben 70 anni ci tiene compagnia entrando nelle nostre case con canzoni che sono destinate a segnare il panorama della musica italiano. E’ infatti dal 1951 che Sanremo si tiene al teatro dell’Ariston senza mancare un anno, nemmeno in questo 2021 che possiamo dire sia un anno veramente particolare.

E’ ad oggi uno dei più importanti oltre che longevi festival musicali al mondo, conosciuto internazionalmente per la presenza non solo di cantanti e concorrenti di grande spessore ma per i suoi ospiti e compositori. Ogni anno come sappiamo viene decretato il vincitore del Festival, quel cantante o band che si distingue particolarmente e può scegliere di rappresentare l’Italia a un altro prestigioso contest, l’Eurovision Song Contest, che tra ispirazione dal festival italiano.

In 70 anni di grande musica i vincitori sono stati tanti, tutti talentuosi e molto diversi, alcuni amati dal pubblico e altri dalla critica. Oggi vogliamo ricordare i vincitori del festival di Sanremo omaggiandoli con il video dei loro bellissimi brani.

Siete pronti? Cominciamo!