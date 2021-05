9-1-1, Lone Star e The Resident sono state tutte e tre rinnovate per una prossima stagione! Ottime notizie, quindi, per i fan di tre serie di punta del canale Fox, che sono state finalmente, e ufficialmente, confermate anche per il prossimo anno.

Tale rinnovo non era scontato, sebbene gli ascolti degli show lasciassero ben sperare per l’agognata conferma, poiché proprio in questi ultimi mesi, probabilmente anche a causa della pandemia da Covid-19, molte serie sono state cancellate e tante altre hanno subito degli importanti rallentamenti nella produzione degli episodi.

Per fortuna la situazione si è risolta per il meglio e gli Upfronts 2021 della Fox, in occasione della presentazione del palinsesto per la stagione televisiva, si sono aperti con le decisioni in realtà più semplici da prendere: i rinnovi delle tre serie televisive più viste del canale, quelle che non hanno visto mai calare gli ascolti e che per questo motivo rischiavano di meno la possibilità di essere cancellate.

9-1-1, Lone Star e The Resident avranno un’altra stagione!

La rete, quindi, si è accordata con 20th Tv e ha deciso di rinnovare 911 per una quinta stagione, 911 Lone Star per la terza, The Resident per una quinta stagione e, aggiungiamo anche un quarto show seppure meno conosciuto, ovvero la serie animata The Great North – dal creatore di Bob’s Burgers – che avrà una terza stagione.

La serie 9-1-1 ha avuto una media di 6,5 milioni di spettatori ogni settimana, risultato ottimo, e come se non bastasse anche un rating nel target demografico 18-49 dell’1.0. La serie che racconta le vicende di pompieri, poliziotti e operatori del servizio d’emergenza statunitense, ha battuto qualsiasi altra serie quest’anno, persino le popolarissime Grey’s Anatomy e NCIS.

Molto bene, inoltre, è andata anche Lone Star, con 5,5 milioni di spettatori e lo 0.8 di rating. Per rafforzare ulteriormente il franchise, FOX offrirà al pubblico delle due serie un nuovo crossover, in onda nella seconda metà della prossima stagione, quindi tutti i fan di questi show ne avranno ancora delle belle da vedere!

911 rinnovato, crossover con Lone Star

Due tra le serie più amate e riconosciute di Ryan Murphy, 911 e 911 Lone Star sono state entrambe rinnovate per le nuove stagioni, anche se, almeno in una fase iniziale, non torneranno ad essere trasmesse nello stesso periodo. In autunno, infatti, tornerà sul piccolo schermo solo 911, mentre Lone Star aspetterà in panchina l’arrivo del 2022.

Al momento non è stato ancora stabilito il numero di episodi delle due serie, anche se è possibile che 911 rinnovata per una quinta stagione potrebbe averne 18, mentre Lone Star potrebbe assestarsi su un numero parti a 10 o anche a 13 puntate, così da trovare un equilibrio se da gennaio 2022 saranno trasmesse nuovamente alla stessa sera. Sicuramente, come già detto, ci sarà un nuovo crossover come ha anticipato Michael Thorn presidente di Fox Entertainment, ma al momento non si conoscono maggiori particolari a tale riguardo.

The Resident 5

La serie capeggiata dal bel dottor Conrad Hawkins (interpretato dall’attore Matt Czuchry), avrà una quinta stagione, attesissima dai fan che fremono per sapere cosa accadrà perché, come al solito, tutto è rimasto in sospeso nella puntata finale del quarto anno dello show. Per The Resident, che è il drama più visto dopo il franchise di 911 della rete, una conferma quindi!

Resterà, inoltre, nello slot delle 20.00 del martedì seguito da Our Kind of People e la particolarità è che l’attore Morris Chestnut ricorrente nelle ultime stagioni nei panni del neurochirurgo Barrett Cain, non sarà più tra i protagonisti della nuova stagione della serie tv, farà dalle comparse occasionali nella quinta stagione, mentre si concentrerà sul suo nuovo ruolo nella nuova serie della Fox dal titolo Our Kind of People. Quindi grosse e importanti novità in arrivo!