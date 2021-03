Dopo l’annuncio di qualche mese fa e a pochi giorni dalla partenza delle riprese, è stato finalmente svelato il cast della serie A casa tutti bene, reboot dell’omonimo film uscito nel 2018 e campione d’incassi al cinema. La serie, che verrà girata a partire dal 15 marzo, sarà trasmessa su Now Tv e Sky.

Il cast della serie A casa tutti bene

L’attore Francesco Scianna

Se un tempo le serie tv erano il punto di partenza per arrivare sul grande schermo, oggi la tendenza sembra invertirsi: i grandi nomi – sia in Italia che all’estero – puntano alla serialità televisiva per mantenere o riconquistare popolarità.

Dopo Luca Guadagnino con la serie We Are Who We Are, anche Gabriele Muccino – uno dei registi italiani più importanti degli ultimi anni e tra i pochi che hanno girato anche negli Usa – si cimenta nella serialità televisiva. E per farlo partirà dal suo film, da cui la serie prende il nome.

Il cast però sarà completamente diverso rispetto al film: tra i nomi principali ci saranno infatti Laura Morante e Francesco Acquaroli, che interpreteranno i due protagonisti, Alba e Pietro. Insieme loro ci saranno Francesco Scianna, Silvia D’Amico e Simone Liberati, nel ruolo dei figli dei due protagonisti. Questi sono solo alcuni nomi del cast, a cui vanno aggiunte l’esordiente Sveva Mariani e Emma Marrone, che interpreterà la moglie di uno dei personaggi.

Ecco il resto del cast:

Euridice Axen

Francesco Martino

Laura Adriani

Antonio Folletto

Paola Sotgiu

Valerio Aprea

Alessio Moneta

Milena Mancini

Federico Ielapi

Maria Chiara Centorami

Mariana Falace

E tu la guarderai A casa tutti bene o preferivi il cast del film? Facci sapere la tua opinione nei commenti.