Emma Marrone continua la sua avventura da attrice e sarà una delle protagoniste della nuova serie televisiva scritta e diretta dal regista Gabriele Muccino.

La notizia era stata resa noto lo scorso marzo, e proprio nelle scorse ore il regista e sceneggiatore che ha voluto la Marrone tra i protagonisti del suo ultimo film Gli anni più belli, uscito nelle sale nel 2020, ha voluto rendere noto il procedere delle riprese, attualmente in corso a Roma e che continueranno per tutta l’estate, in una maniera ormai consueta a molti.

Gabriele Muccino, infatti, ha condiviso una foto tramite il suo profilo personale Instagram in cui si vede un’immagine tratta dal backstage della sua nuova serie televisiva basata sul film A casa tutti bene, pellicola campione di incassi del 2018. La serie, una nuova produzione Sky Original, è prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production, società di Leone Film Group.

Nella foto, in primo piano, spicca la figura di Emma Marrone, che ha deciso di ripetere la sua esperienza sul set, sempre guidata da Muccino. La cantante dopo essere stata la giovana Anna che nel film Gli anni più belli era una ragazza dal carattere assai volitivo, forte e molto pratico che sposa Claudio Santamaria dandolgi filo da torcere, nella nuova serie vestirà i panni di Luana, una donna verace e combattiva.

Il cast della serie A casa tutti bene

Pochi giorni fa la giovane cantante nata nel 1984, ha voluto anche lei condividere una serie di foto dal backstage parlando dell a sua esperienza sul set con parole entusiaste:

“A CASA TUTTI BENE. Che viaggio straordinario. Sono davvero onorata di far parte di un gruppo composto da così tante belle persone. Sto vivendo delle emozioni davvero profonde. E ringrazio già da adesso tutti quanti. Che sogno. (Nessuno soggetto è stato maltrattato per fare queste foto e preciso che siamo tutti super tamponati!!)”.

Emma Marrone sul set diretta da Gabriele Muccino

Emma Marrone, di rosso vestita e che appare sorridente e soddisfatta nella foto di Gabriele Muccino che ha voluto commentare l’immagine con un “Mi pare stiate tutti bene”, si prepara dunque a interpretare un nuovo personaggio.

La serie, così come era stato anche per il film originale del regista romano, ruoterà attorno alla famiglia Ristuccia, ovvero i proprietari di uno dei ristoranti più rinomati della Capitale. Lì, nel cuore del rione Trastevere, Carlo (Francesco Scianna), separato dalla ex moglie Elettra (Euridice Axen), insieme alla sua nuova compagna Ginevra (Laura Andriani) e alla sorella Sara (Silvia D’Amico) con il compagno Diego (Antonio Folletto), sono chiamati ad aiutare tutti i giorni i genitori Pietro (Francesco Acquaroli) e Alba (Laura Morante) nella gestione dell’attività.

L’unico assente tra i fratelli è Paolo (Simone Liberati), l’artista di famiglia che nessuno sa dove sia, partito anni prima per cercare la sua strada. Un giorno, però, un evento inaspettato sconvolgerà gli equilibri familiari e permetterà così ai Mariani, un altro ramo della famiglia, di reclamare un posto all’interno dell’attività, minacciando di far riemergere un terribile segreto che i Ristuccia si sono impegnati a mantenere per molti anni.

A casa tutti bene quando andrà in onda?

La serie, che prende spunto dal film corale del 2018 che vantava un cast d’eccezione – ricordiamo tra i protagonisti gli attori Stefania Sandrelli, Ivano Marescotti, Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Giampaolo Morelli, Claudia Gerini e Massimo Ghini -, debutterà sui canali Sky e NOW alla fine del 2021.

Le riprese della serie hanno avuto inizio lo scorso 15 marzo, giorno in cui si è alzato il sipario sul set romano che riunisce celebri volti del cinema. Oltre a Emma Marrone, infatti, ritroveremo anche il giovane attore Simone Liberati, ormai lanciatissimo, Laura Morante, Francesco Scianna, Euridice Axen, Milena Mancini e Valerio Aprea.

Lo show, la cui storia si dipanerà in otto episodi girati dallo stesso Muccino, sono stati sceneggiati da lui insieme a Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli e Camilla Buizza.