Mancano pochi giorni all’inizio delle riprese di A Casa Tutti Bene, la serie tv di Gabriele Muccino tratta dall’omonimo film campione d’incassi nel 2018. Ritroveremo i personaggi del film ma una trama che si dividerà su otto episodi.

Il primo ciak sarà per il 15 marzo e si andrà avanti fino alla fine dell’estate. La serie tv, prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production, sarà pronta in ogni caso entro la fine del 2021, per andare poi in onda su Sky e Now Tv.

Qual è la trama della serie tv A Casa Tutti Bene?

Nella serie tv ritroveremo la famiglia Restuccia, proprietari di un ristorante nel quartiere Trastevere chiamato La Villetta. A lavorare al locale ci sono Carlo, la sua nuova compagna Ginevra, la sorella Sara e i genitori Pietro e Alba. L’unico a mancare all’appello è il terzo fratello, Paolo, che nessuno sa dove sia.



La vita dei Restuccia viene però all’improvviso sconvolta dall’arrivo dei Marani, un altro ramo della famiglia che pretende di poter avere il proprio ruolo nell’attività del ristorante, minacciando, in caso contrario, di far venire fuori un segreto del passato che potrebbe rovinare per sempre la reputazione e la vita dei Restuccia.

Insomma, le carte in tavola ci sono tutte per un family drama di sicuro impatto. Speriamo di conoscere presto la data d’uscita della serie tv.

