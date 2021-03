Ad un anno di distanza da quando sarebbe dovuto uscire, A Quiet Place 2 rende nota la data d’uscita nei cinema italiani il prossimo 27 maggio 2021. Una buona notizia, dal momento che la premiere americana avverrà un giorno dopo, il 28 maggio.

Insomma, vedremo per primi il secondo capitolo del film di John Krasinski, sempre che le uscite cinematografiche non si vedano di nuovo stravolgere le date per via della pandemia di Covid-19.

Ma andiamo a vedere, intanto, cosa aspettarci da questo secondo capitolo.

La trama di A Quiet Place 2

Dopo aver superato i tragici avvenimenti del primo film, in casa, la famiglia Abbott deve ora affrontare il mondo esterno, tentando in tutti i modi di restare vivi mantenendo il silenzio.

Ben presto però si accorgono che le terribili creature che cacciano seguendo i suoni non sono l’unica minaccia presente nel mondo esterno, e che il pericolo è ancor più grande di quello che si teme. Riusciranno a mettersi in salvo?

Alla regia del film ci sarà ancora una volta John Krasinski, e nel cast saranno presenti di nuovo Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe, a vestire i panni dei protagonisti.

Altra notizia è che 45 giorni dopo l’uscita nei cinema, la Paramount metterà a disposizione il film sulla sua nuova piattaforma di streaming, Paramount+. La piattaforma ha debuttato negli USA pochi giorni fa, il 4 marzo, ed entro il 25 dello stesso mese si aggiungeranno diversi paesi del Nord Europa.

Non ci sono ancora notizie, purtroppo, sull’arrivo di Paramount+ in Italia, ma di sicuro fra non molto potremo usufruire anche noi di questa nuova piattaforma di streaming, che di sicuro saprà regalarci un sacco di sorprese. Per il momento però non ci resta che attendere l’uscita del film nei cinema e sperare che per allora le sale cinematografiche nel nostro Paese siano aperte.

E tu cosa ne pensi di A Quiet Place 2? Lascia un commento qui sotto.