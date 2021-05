A quasi quarant’anni dal loro ultimo album, la band svedese si riunisce per produrre nuova musica.

“Pubblicheremo nuove canzoni quest’anno, ed è definitivo” dichiara il cantante Bjorn Ulvaeus.

Lascio parlare la musica, guidandomi dolcemente Esortandomi come un amante Guidandomi fino in fondo In un posto Dove la bellezza sconfiggerà il giorno più buio Dove sono tutt’uno con ogni grande illusione “I Let the Music Speak” – ABBA, 1980

Era il 1981 quando gli ABBA cantavano I Let the Music Speak, brano del loro storico, ultimo album “The Visitors”, considerato da molti un capolavoro della musica pop anni 80.

Sono passati quarant’anni da allora, e finalmente nel 2021, gli ABBA torneranno nella musica che conta con tante nuove canzoni. A comunicarlo è stato Bjorn Ulvaeus, storico cantante della band.

Ulvaeus ha confermato che il 2021 sarà l’anno in cui i creatori della hit “Mamma Mia!” pubblicheranno dei nuovi brani dopo quattro decenni di silenzio. Il musicista svedese ha confermato che la data è definitiva, dichiarando che:

“usciranno nuove canzoni quest’anno, ed è definitivo, non ci sarà alcun dubbio.”

Bjorn – che è il fondatore del gruppo svedese insieme a Benny Andersson, Agnetha Faltskog e Frida Lyndstad – ha anche rivelato che il gruppo è tornato in studio per incidere delle nuove tracce, inizialmente non pianificate.

Gli ABBA nel 1970.

Ha aggiunto:

“Siamo ottimi, ottimi amici. Per la prima volta dopo quarant’anni ci siamo ritrovati nello studio di registrazione, e c’è un qualcosa di particolare nel guardarsi indietro e vedere quante ne abbiamo passate insieme. È una sensazione difficile da descrivere, ma c’è un legame profondissimo fra di noi”.

La band avrebbe dovuto pubblicare qualche traccia già mesi fa ma questo piano è slittato, poiché gli ABBA, causa Covid, hanno dovuto posticipare l’uscita di brani attesissimi come “I Still Have Faith in You” e “Don’t Shut Me Down”, oltre al loro ABBAtar tour realizzato con la tecnologia degli ologrammi.

Il gruppo si era sciolto nel 1982, e si è riunito per la prima volta nel 2016, per un evento privato, che segnò il 50esimo anniversario del primo incontro fra Bjorn e Benny. Al momento non è certo se i nuovi brani saranno all’interno di un album o saranno rilasciati come singoli, e non c’è ancora una data precisa per quanto riguarda l’uscita dei brani a parte l’anno.

E tu? Sei emozionato per il ritorno degli Abba? Faccelo sapere nei commenti!