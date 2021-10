Gli Abba: chi non ha mai sentito parlare di questo gruppo? Anche i più giovani conoscono il gruppo musicale pop svedese. Uno dei gruppi che ha ottenuto maggiore successo nel mondo vendendo più di 400 milioni di dischi tanto da diventare i più celebri esponenti della musica pop internazionale.

Brani di successo che, ancora oggi, fanno ballare ed emozionare come Chiquitita, Dancing Queen, The Winner Takes It All, Take a Chance On Me fino alle celeberrime Mamma Mia o Fernando. Negli anni ’80 gli Abba si sono ritirati dalle scene, ma non passa giorno in cui i loro fan sperano in una reunion. Purtroppo, però, oggi è arrivata una notizia che nessuno voleva ricevere: gli Abba si sciolgono definitivamente alla fine del loro tour già in programma. A dichiararlo è stato Benny Andersson durante un’intervista al The Guardian dove ha affermato:

“Questo è tutto. In realtà nel 1982 non ho mai detto Quest è tutto e una reunion era comunque prevista. Questo scioglimento è amichevole, quello del 1982 è stato causato da contrasti a livello di gruppo. Deve essere così, non ci sarà più nessuna reunion e non registreremo più insieme: è definitivo”.

Benny Anderson ha annunciato, così, il definitivo scioglimento della band. Una sorpresa per il loro pubblico che, però, riceveranno un ultimo regalo da parte della band: il loro ultimo album atteso per il 5 novembre dal titolo Voyage (anticipato da alcuni brani come il recente Just A Notion). Il primo album dopo 40 anni in cui sono stati fermi. Inoltre, nel maggio 2022 inizierà il loro Abba Voyage, un tour che li vedrà impegnati sul palco come avatar digitali in un’arena costruita appositamente dove sarà possibile cantare con loro le hit più famose e le canzoni più amate. La band, invece, sarà live e sarà composta da 10 elementi. Inutile dirlo, i fan degli Abba aspettano con ansia questa reunion!

E tu ti aspettavi l’addio degli Abba? Quale è la loro canzone che preferisci? Ti aspettiamo nei commenti!