Gli Abba sono un gruppo musicale svedese che ha fatto la storia della musica pop a livello internazionale nel corso degli anni. È sufficiente pensare che, durante la loro carriera, hanno venduto oltre 400 milioni di dischi in tutto il mondo avendo, però, una vendita costante ogni anno.

Si sono formati nel 1970 per poi dirsi addio nel 1982 in seguito, anche, ad alcune storie d’amore finite male. Non sono più tornati insieme nonostante, nel 2000, gli sia arrivata la proposta di fare un tour mondiale di 100 concerti per un compenso pari ad un miliardo di dollari. Ma loro non volevano deludere i fan e non volevano tornare sui loro passi, così hanno rifiutato. Tuttavia adesso sono pronti per tornare ad essere protagonisti, anche se in modo indiretto. È in arrivo, infatti, un evento nelle sale cinematografiche che li vedrà protagonisti grazie al film Abba: The Movie – Fan Event distribuito da Nexo Digital e la cui uscita è attesa al cinema per il prossimo mese, precisamente per il 18 settembre e l’evento durerà fino al 20 settembre. Le prevendite dei biglietti, invece, si apriranno il 16 agosto.

Il gruppo musicale degli Abba

Il film ci racconta la storia di un dj radiofonico che vuole riuscire ad ottenere un’intervista da parte della band e, per questo motivo, inizia ad inseguirli in giro per l’Australia scontrandosi, però, con la loro guardia del corpo che non gli permette di raggiungere il suo obiettivo. Non mancheranno filmati di backstage o performance integrali con i loro più grandi successi come Eagle, Dancing Queen, Name of the Game per citarne alcuni. Il regista è Lasse Hallstrom che si è occupato delle riprese durante il loro tour, inutile dirlo, sold out in Australia. Questo evento ci farà fare un viaggio indietro nel tempo e ci farà tornare agli anni ’70 quando gli Abba erano gli idoli di tutto il mondo, il tutto però in un modo più attuale. Nel frattempo, infatti, è stato pubblicato il trailer che ci spiega, appunto, come questa sia una celebrazione di tre giorni al cinema per poter rivivere il film cult degli anni ’70 con contenuti speciali ed inediti. L’occasione giusta per celebrare gli Abba e rivivere i momenti del loro massimo splendore a livello professionale durante questo evento che ha già tutte le carte in regola per essere sold out.

