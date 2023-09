Tiziano Ferro torna con un nuovo singolo, “Abbiamo vinto già” in duetto con J-Ax.

Il brano è stato scritto dallo stesso Tiziano Ferro, Manuel Rocchi e J-Ax e prodotto da Tiziano Ferro e Marco Sonzini.

Ado oggi il cantante di Latina ha all’attivo nove album, tra cui l’ultimo “Il mondo è nostro” pubblicato lo scorso Novembre e una raccolta “best of” che lo hanno reso uno dei più influenti e innovativi cantautori italiani contemporanei oltre che uno degli artisti italiani più apprezzati e famosi in Italia e nel mondo.

Durante il TZN 2023 Ferro ha festeggiato, con una scaletta di 33 brani, gli oltre 20 anni di carriera esibendosi nei principali Stadi italiani e ospitando grandi amici e colleghi davanti ad oltre 570 mila persone.

Il cantante ha inoltre appena annunciato l’uscita del suo primo romanzo “La felicità al principio” atteso per il prossimo 3 Ottobre.

Il significato di “Abbiamo vinto già” di Tiziano Ferro e J-Ax

Il pezzo è un vero e proprio inno alla resilienza. Tiziano Ferro ha sottolineato:

“Abbiamo vinto già è una canzone che rivendica il valore di chi vive a testa bassa, consapevole delle proprie fragilità, pronto a celebrare i propri difetti come fossero segni distintivi, che ci rendono unici e splendidi. Vincenti”.

Il testo di “Abbiamo vinto già” di Tiziano Ferro e J-Ax

La responsabilità delle persone sole

Una vita di bellezza, una vita di paure

Una vita a scoprire come cambi prospettive

Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore

E quindi urliamo le cose come stanno

Perché il silenzio fu il danno

E continuerà a bruciarci mezza vita

E per paura di questa città ci sottraemmo alla felicità

Ma noi…

Abbiamo vinto già

Ridiamo delle cicatrici

Brindiamo alle debolezze

E sotto un tatuaggio nero

il nome di una madre

E tutto quello che c’è stato

E tutto quello che c’è già

Per tutto quello che faremo

Noi… abbiamo vinto già

Marceremo per le strade per difendere un diritto

Marciremo nelle carceri se amare è un delitto

Perché il nostro sangue ha già vinto

Come l’amore di una madre che morirebbe per un figlio

E ci alzeremo tutti in piedi

Stanchi morti abbracciati

ubriachi delle lacrime mai piante

E per paura della vostra pietà

Ci sottraemmo alla felicità

Ma noi…

Abbiamo vinto già

Ridiamo delle cicatrici

Brindiamo alle debolezze

E sotto un tatuaggio nero

il nome di una madre

E tutto quello che c’è stato

E tutto quello che c’è già

Per tutto quello che faremo

Noi… abbiamo vinto già

Bere per dimenticare è una fake news

Se bevo i miei ricordi, nuotano nel rum

Tanto poi fare la vita sana

Non ti cancellerà i tattoo né la brutta fama

E mi rifiuto di pensare solo ai money

Anche se ne ho fatti più di chi mi dava del fallito già alle superiori

Quanto sono necessarie le canzoni

Lo sanno quelli che han passato l’adolescenza da soli

Troppo grasso, troppo poco bianco, troppo malinconico

Oggi odiano Mohammed, ieri odiavano Calogero

Sei troppo introverso, sei da ricovero

E poi fanno gli inclusivi se non sei troppo povero

A noi non serve sciabolare lo champagne

Con la Go-card sui social club

E la tua opinione ci finisce nello spam

Noi… abbiamo vinto già

Ridiamo delle cicatrici

Brindiamo alle debolezze

E sotto un tatuaggio nero il nome di una madre

E tutto quello che c’è stato

E tutto quello che c’è già

Per tutto quello che faremo

Noi… abbiamo vinto già

