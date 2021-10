Gli AC/DC hanno pubblicato il videoclip ufficiale di “Through the Mists of Time”, l’ultimo brano estratto dal disco uscito lo scorso anno, “Power up”.

Il videoclip del nuovo brano della mitica band hard rock australiana è stato diretto da Najeb Tarazzi, che ha ripreso un’irresistibile performance (virtuale) degli AC/DC ambientata in un museo.

Il video comprende immagini live girate appositamente per produrre la clip e anche parecchie chicche d’archivio. Protagonista assoluta è la cinquantennale storia degli AC/DC, una delle rock band più importanti di sempre.

In una delle sale del museo che viene proposto nel filmato si tiene un’esibizione virtuale di tutti i membri del gruppo australiano.

Gli AC/DC ambientano la propria performance musicale in un museo mostrando accanto a dipinti celeberrimi della storia dell’arte antica le foto in bianco e nero che li ritraggono da giovani.

Tra i tanti dipinti mostrati non mancano quelli di Botticelli, dalla Venere alla Primavera, la Gioconda di Leonardo da Vinci, La ragazza con il turbante di Johannes Vermeer. Tante bellezze pittoriche rese immortali dei più grandi artisti del mondo rispondono all’appello.

“Through the Mists of Time” è caratterizzata dalla voce inconfondibile di Brian Johnson e dall’assolo di Angus Young, che regala al suo pubblico un’immancabile prestazione.

Emozionanti sono le tante fotografie di repertorio che ritraggono in bianco e nero i membri del gruppo nei vari periodi della loro instancabile attività. E accanto alle grandi opere pittoriche degne di un museo, ci sono anche le locandine dei concerti degli AC/DC.

Gli AC/DC sono uno dei gruppi di maggior successo della storia del rock, con oltre 200 milioni di copie dei loro album venduti nel mondo, tra cui più di 71 milioni soltanto negli Stati Uniti.

Tra le canzoni più note degli AC/DC spiccano i titoli di Highway To Hell, tratto dall’omonimo disco (che è l’ultimo di quella che viene considerata la cosiddetta “Bon Scott Era”); Back in Black ed Hells Bells dal disco Back in Black (il primo con Brian Johnson alla voce).

Back in Black è il secondo disco più venduto di tutti i tempi, dopo Thriller di Michael Jackson. Secondo la RIAA, La Recording industry Association of America, Back in black ha venduto la bellezza di 50 milioni di copie in tutto il mondo.

Traduzione di “Through the Mists of Time”

(Strofa 1)

Vedo ombre scure

Sulle pareti

Vedo le foto

alcune appese, alcune cadono

(Pre-Ritornello)

E le facce dipinte

tutte in una fila

E la signore dipinte

Si, le signore dipinte

(Ritornello)

Attraverso le nebbie del tempo

Le nebbie del tempo

Del tipo irrequieto

Attraverso le nebbie del tempo

In un viaggio magico

Attraverso le nebbie del tempo

(Strofa 2)

Ascolta il sussurro

Del turbine

Ombre di mostri

Una luce fioca

Cavalli scuri

Sono nel mio sonno

Voci mistiche

Evocano i nostri sogni

(Pre-Ritornello)

E la signore dipinte

Si, le signore dipinte

(Ritornello)

Attraverso le nebbie del tempo

Le nebbie del tempo

del tipo irrequieto

Attraverso le nebbie del tempo

In un viaggio magico

Attraverso le nebbie del tempo

(Pre-Ritornello)

E le facce dipinte

Sembrano così divine

(Ritornello)

Attraverso le nebbie del tempo

Le nebbie del tempo

Del tipo irrequieto

Attraverso le nebbie del tempo

In un viaggio magico

Alla ricerca di un segno

Attraverso le nebbie del tempo

Le nebbie del tempo, tempo