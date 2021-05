Accused è la nuova serie di David Shore. Recentemente ordinata da Fox, che ha deciso di farsi coinvolgere dal nuovo progetto dello stesso ideatore di due tra i medical drama più apprezzati della storia televisiva, seppure un po’ diversi da quelli che siamo sempre stati abituati a vedere sul piccolo schermo.

Se, dunque, avete apprezzato la sagacia e l’ironia di serie quali Dr. House e la più recente The Good Doctor, sarete lieti di sapere che sta per arrivare in televisione uno show tutto nuovo ideato proprio da David Shore, rimesso a lavoro dalla Fox su un inedito progetto che in questo caso non sarà però un medical drama.

L’ideatore delle acclamate Dr. House e The Good Doctor, ha infatti ottenuto dalla FOX il via libera per la produzione di Accused, crime drama antologico basato sull’omonima serie britannica vincitrice dell’International Emmy Award. Il team di produzione, che accompagnerà il lavoro dello stesso Shore, include anche i più volte premiati Howard Gordon e Alex Gansa, in passato già impegnati dietro le quinte di serie quali 24 e Homeland.

Di cosa parlerà Accused di David Shore?

Abbandonati i medical drama, David Shore ha deciso di dedicarsi ad alcune vicende molto differenti da quelle che si svolgevano tra i corridoi di un ospedale, preferendo quelli ben più accidentati dei tribunali. Accused, il cui progetto prenderà il via nei prossimi mesi, si attiene completamente al format originale, in cui ogni episodio si apre con un accusato in un’aula di tribunale, senza che si conosca il suo crimine o il motivo per il quale è finito sotto processo.

Pochi elementi iniziali, quindi, per permettere alla storia di dipanarsi in maniera avvincente, coinvolgendo in questa maniera il telespettatore che pian piano scoprirà qual è la storia dell’imputato di turno.

Attraverso una storia raccontata dal punto di vista dell’imputato, gli spettatori scopriranno come delle persone comuni siano rimaste coinvolte in situazioni fuori dall’ordinario, rivelando infine come una svolta sbagliata porti a un’altra, finché non è troppo tardi per tornare indietro ed, eventualmente, rimediare.

I commenti degli ideatori della serie e del presidente della Fox

L’Accused di David Shore sarà molto diversa dalla serie originale o si differenzierà in qualche modo dallo show britannico del 2010? Seppure l’impostazione di base è la stessa, la squadra che lavora al nuovo progetto ci tiene a far capire qual è l’impegno profuso per realizzarlo.

C’è dunque molta aspettativa riguardo a questo nuovo progetto, anche perché si tratta di un genere completamente nuovo per lo sceneggiatore e produttore canadese David Shore, di solito impegnato in realizzazione di prodotti molto diversi rispetto a quello attuale. Howard Gordon e Alex Gansa, che collaborano con lui alla stesura della sceneggiatura, ci hanno tenuto a spiegare qualcosa in più sulla trama e sulle finalità di Accused:

“Accused parla di crimine e di punizione, ma sicuramente non è un procedurale. Per anni abbiamo vissuto sulle faglie sismicamente attive della razza, del genere, della disuguaglianza di reddito, dell’ansia sociale sui social network e delle fake news. Accused è la nostra possibilità di elaborare e mostrare uno specchio dei tempi in cui stiamo vivendo interessante, con personaggi che spezzano il cuore.”.

Anche il presidente della FOX, Michael Thorn, ci ha tenuto a esprimere il parere della rete su questo nuovo progetto, aggiungendosi alle riflessioni dei due sceneggiatori:

“Siamo felicissimi di dare a Howard, Alex e David il bentornato alla FOX – e nella stessa squadra, nientemeno. Non solo sono sceneggiatori, creativi e produttori incredibili, lavorare insieme su questo materiale ricco e avvincente promette qualcosa di veramente speciale. Si può affermare con certezza che noi, insieme ai nostri partner alla Sony, siamo entusiasti di quella che ha tutte le caratteristiche di una serie FOX.”.

Accused… il format originale è di una serie britannica

Accused è come già detto basata su una serie televisiva britannica ideata da Jimmy McGovern. La messa in onda della serie originale è iniziata su BBC One il 15 novembre 2010 con la prima stagione, composta da sei episodi, che si è conclusa il 20 dicembre del medesimo anno.

Riconfermata per un altro ciclo di episodi, la seconda stagione della serie è andata in onda dal 14 agosto 2012 al 4 settembre dello stesso anno ed è costituita, invece che dai sei, da soli quattro episodi. Tra gli attori dello show ci sono: Michael Maloney, Chris All, Andrew Readman, Rosina Carbone, Robert Sheehan, John Bishop, Thomas Brodie-Sangster, Steve Garti, Brian McCardie, Naomie Harris. La produzione di Accused è attualmente in corso, anche se non ci sono notizie ufficiali di una terza stagione.