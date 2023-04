Achille Lauro e Fedez sono due dei nomi più amati e seguiti nel panorama della musica italiana. Giovani, ma con tanto talento e soprattutto con una carriera degna di nota alle spalle.

Per questo motivo, quando i due hanno collaborato sulle note del brano Mille insieme ad Orietta Berti, in breve tempo lo hanno fatto diventare uno dei tormentoni dell’estate 2021. Poi improvvisamente c’è stato un allontanamento tra di loro tanto che i rumors ponevano l’attenzione anche sul fatto che si fossero tolti i saluti. Non è certo la prima volta che succede: può capitare nella vita di tutti i giorni e quindi anche nella vita dei personaggi famosi ed è molto probabile che, con il passare degli anni, alcuni rapporti lavorativi e non giungano al termine. Fedez stesso ne è un esempio visto che è riuscito a risolvere i problemi con J Ax dopo un periodo lontani. Ed anche tra Fedez ed Achille Lauro è poi tornato il sereno tanto che, negli ultimi mesi, i due sono stati visto spesso insieme soprattutto per azioni di volontariato e di beneficenza come quando si sono recati al Centro Maria Letizia Verga di Monza per dare supporto ai bambini che lottano contro la leucemia. Il sereno è tornato anche in chiave professionale tanto che il cantante di Verona classe 1990 è entrato a far parte della Doom Entertainment, ovvero la società che Fedez ha fondato, nel 2013 insieme a J Ax, con il nome di Newtopia. Ad annunciarlo è stata la società stessa tramite il seguente comunicato stampa:

“Siamo lieti di annunciare un’importante partnership con Achille Lauro. Un artista che con la sua inconfondibile identità, è una delle personalità più interessanti della scena artistica italiana di oggi. Da protagonista del mondo urban-street, è diventato rapidamente icona glam, punk-rocker, pop star e autore in grado di smantellare ogni stereotipo, sempre pronto a rinnovarsi e a muoversi facilmente tra generi ed epoche nel mondo della musica, del fashion e dell’arte”.

Fedez, Achille Lauro ed Orietta Berti insieme per il brano Mille

Il comunicato stampa ci fa capire come la Doom Entertainment si occuperà solo dello sviluppo delle collaborazioni commerciali con brand ed aziende a nome di Achille Lauro, mentre le attività tipiche del management resteranno alla De Marinis Mgmt Srl ed alla De Marinis Publishing che è stata al suo fianco dopo l’addio ad Angelo Calculli, suo manager storico. Nel frattempo, Achille Lauro continua a stupire con le sue iniziative e si è appena concluso il contest Che sarà – Achille Lauro nelle scuole: un contest nazionale voluto dallo stesso cantante con l’obiettivo di ingaggiare le nuove generazioni sui temi che riguardano il futuro cercando di stimolarli a confrontarsi con le aspettative, ma anche con i timori. Per partecipare era sufficiente scrivere una lettera al proprio io del futuro e parlare di obiettivi e progetti da raggiungere. Il contest è stato vinto da Paolo Libro, uno studente di una scuola di Messina che ha avuto, così, la possibilità di incontrare dal vivo Achille Lauro, ma anche di vincere un tablet ed un paio di cuffie bluetooth, mentre la sua scuola ha ottenuto prodotti per il supporto dell’istruzione degli adulti per un totale dal valore di 15mila euro.

E tu cosa ne pensi di questa decisione di Achille Lauro? Segui più lui o Fedez? Ti aspettiamo nei commenti!