Achille Lauro, pseudonimo di Lauro De Marinis, è un cantante nato a Verona nel 1990. Senza ombra di dubbio si tratta di uno dei punti cardini del mondo dell’hip hop italiano e non solo. È sufficiente pensare che, all’attivo, ha ben 26 dischi di platino e 12 dischi d’oro.

La popolarità lo ha raggiunto partecipando, nel 2019, al Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce. Esperienza ripetuta l’anno successivo sulle note di Me ne frego. Molto amato dai suoi fan e non solo, è in grado di attirare l’attenzione di tutti grazie al suo talento ovviamente, ma anche grazie ai suoi modi di fare ed al suo essere sempre eccentrico quando sale sul palco durante le sue esibizioni. È la voce di brani famosi come Bam Bam Twist, Marilù, C’est la vie fino al tormentone estivo Mille al fianco di Fedez ed Orietta Berti. Sappiamo che il 2022 inizierà alla grande per Achille Lauro che tornerà sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo ed ha molte probabilità di portare a casa la vittoria.

Sarà la quarta volta sul palco dell’Ariston per Lauro che arriva con il brano Domenica scritto da lui stesso con l’aiuto di Manzari e di Davide Petrella. La musica, invece, sarà affidata a M. Ciceroni, G. Calculli, S. Manzari e M. Cutolo. La direzione d’orchestra sarà nelle mani di Gregorio Calculli.

Il significato di Domenica

Achille Lauro non sarà solo sul palco dell’Ariston con il brano Domenica. Ad accompagnarlo, infatti, ci saranno i cantanti dell’Harlem Gospel Choir, il più importante coro gospel degli Stati Uniti. Ovviamente c’è massimo riserbo intorno al testo della canzone: come sappiamo se si vuole partecipare a Sanremo bisogna farlo con canzoni originali ed inedite, brani mai sentiti e che non bisogna spoilerare. Tuttavia ai microfoni di RaiPlay, il cantante ha affermato che si tratta di un genere indefinito, così come lo è tutta la sua produzione musicale e che dal punto di vista tematico si tratta di una vera e propria sorpresa. I giornalisti di Sky hanno avuto la possibilità di ascoltare in anteprima i brani in gara ed hanno dato un 8 al brano di Achille Lauro. Un voto che lo porta direttamente sul podio considerando che arriva alle spalle di Dargen D’Amico e di Giovanni Truppi che hanno ottenuto un 8+. Ci sono tutti i presupposti per arrivare alla vittoria o comunque sui gradini del podio, queste le loro parole sulla canzone Domenica:

“Quanto di più punk ascoltato a Sanremo negli ultimi vent’anni (nonostante la coda finale melodica)! Ritmo martellante per una relazione che gioca sulla libertà. E con questo pompare di casse davvero la domenica…è sempre ancora troppo presto”.

Il cantante Achille Lauro

Sanremo cover: Achille Lauro duetta con Loredana Berté

Come sappiamo, durante l’avventura al Festival di Sanremo, gli artisti sono chiamati a scegliere una cover ed un cantante con cui duettare. Quest’anno la serata cover andrà in onda venerdì 4 febbraio ed Achille Lauro si esibirà sulle note di Sei Bellissima in compagnia proprio di Loredana Bertè. Senza ombra di dubbio, sarà un’esibizione di successo che vedrà collaborare due artisti eccentrici, in grado di attirare l’attenzione grazie al talento, ma anche in grado di far parlare. Per questo motivo c’è grande attesa per questo duetto.

Inoltre, dopo il Festival di Sanremo non finiscono le novità per Achille Lauro. L’11 febbraio uscirà il suo nuovo album dal titolo Lauro – Achille Idol Superstar, già disponibile in preorder in tutti i negozi e da maggio inizierà il suo tour in giro per l’Italia iniziando da Milano e concludendosi a Roma.

E tu cosa ne pensi di Achille Lauro? Secondo te sarà davvero lui a vincere il Festival di Sanremo? Ti aspettiamo nei commenti!